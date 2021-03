En un nuevo ensayo de la preparación para el próximo campeonato de la Primera D (el cual comenzaría el 4 de abril), Puerto Nuevo se medirá hoy frente a combinado de jugadores libres. El amistoso se disputará en Campana y será el segundo del Auriazul después que el pasado sábado se enfrentó con Leandro N. Alem.

En tanto, hoy estarán comenzando los campeonatos de la Primera B Metropolitana y la Primera C. Por la tercera divisional de ascenso jugarán UAI Urquiza vs San Miguel, Deportivo Armenio vs Flandria, Villa San Carlos vs Cañuelas, Defensores Unidos vs Acassuso, Fénix vs Sacachispas y Los Andes vs Argentino de Quilmes.

Y por la Primera C lo harán: Leandro N. Alem vs Real Pilar y Excursionistas vs Victoriano Arenas, equipo al que regresó el campanense Germán Águila tras su paso por Brown de Adrogué.