» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 06/mar/2021 de La Auténtica Defensa. El Intendente visitó el instituto "Grow Up School Of English"







Abella se acercó a la nueva sede de la academia que tiene 35 años de trayectoria y estrena nueva sede para adaptarse a los protocolos sanitarios por el COVID-19. El intendente Sebastián Abella visitó esta semana el instituto "Grow Up School Of English", que el próximo lunes iniciará un nuevo año de clases presenciales luego de adaptarse a los requerimientos de los protocolos por la pandemia. El jefe comunal fue recibido por su dueña, Silvina Ponti, junto a sus dos hijas, quienes la acompañan en este emprendimiento que tiene 35 años de trayectoria en la ciudad pero el último año tuvo que reinventarse para poder continuar brindando su servicio. Este cambio significó mudarse a una nueva sede para poder cumplir con los protocolos determinados para volver a las clases presenciales. Ahora el Instituto se encuentra ubicado en un inmueble situado en Castelli 289 que contiene ambientes amplios con ventanales para garantizar la distancia entre los pupitres y una buena ventilación. También ofrece la posibilidad de realizar los cursos de manera virtual sumando alternativas para los que quieren estudiar desde sus hogares. Abella felicitó a la familia por no bajar los brazos adaptándose a la nueva realidad que exige la pandemia al tiempo que les deseo los mejores augurios ante el comienzo de un nuevo periodo de clases. "Es un orgullo recorrer la ciudad y visitar a vecinos con un gran espíritu emprendedor que pese a la difícil situación que atraviesa el país no se dan por vencidos y se adecuan con mucho entusiasmo y esperanza. Les deseo lo mejor para esta nueva etapa que inician", sostuvo Abella. "Grow Up School Of English" ofrece un método de enseñanza propio y brinda cursos para niños, jóvenes y adultos. Quienes quieran obtener mayor información deben dirigirse a Castelli 289 de lunes a jueves de 10 a 12 y de 16 a 19 o bien contactarse vía Whatsapp +54 3489 530244. También a través de las redes sociales Instagram y Facebook Grow Up School Of English.

Abella visitó la nueva sede del instituto Grow Up School Of English.



El Intendente visitó el instituto "Grow Up School Of English"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar