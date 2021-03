» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 06/mar/2021 de La Auténtica Defensa. 6 de Marzo de 2021:

Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. OCUPAN BICISENDA "Bicisenda siempre ocupada por autos y camiones, comiendo en la parrilla carrito sobre ruta 4 Río Luján cerca de entrada sofitel, un peligro no se puede usar con la bici" muestra María.



UN MAL PROCEDER "Colectora sur y French. La gente tira basura y poda de árboles y los dueños de los galpones que están allí queman todo. Ya nos quejamos a la Fueguina todos los vecinos y aún nadie aparece" muestra Beatriz.





UN PROBLEMA DE LARGA DATA "Coleta y Sarmiento. Hace un tiempo reclamé por esto y a la semana lo hizo otro vecino. No sé quién debe haber sido. Hoy están sacadas otra vez las chapas y las veredas por ambas calles todas arruinadas y con pasto. Ahí se meten a dormir los malandrines y a hacer quien sabe qué, pero lo cierto es que eso es un peligro y fomenta la inseguridad. No debe ser muy difícil encontrar al dueño o responsable y hacerle hacer un cerramiento como corresponde, caso contrario que lo haga el municipio y se lo cobre con creces" escribe Eduardo.

#QuejaVecinal VIDEO enorme pérdida de agua en Arenales 1468 #Campana. En 5 segundos Se llena una botella de 2 litros Lo que implica 24 litros por minuto, y seguimos multiplicando Cuántos litros se derrocharon en cuatro meses que no fue respondido el pedido de reparación?? pic.twitter.com/7ttcJouHnW — Daniel Trila (@dantrila) March 5, 2021 #QuejaVecinal asfalto roto en Av. Bellomo entre Alcides Cruz y Fumiere. Aparenteme por falta de firmeza en la tierra de la base se va deformando y rompiendo gradualmente la fina capa de asfalto. @CeMAV_Campana pic.twitter.com/0FHI1byFtj — Daniel Trila (@dantrila) March 5, 2021 #QuejaVecinal pérdida de agua en una válvula de caño madre inunda la vereda y provoca daños al tapial de la casa en Viale 48 esquina Arenaza. La pérdida está desde diciembre y ya iniciaron reclamos que no fueron respondidos. Foto Google sin los daños. @ABSAOficial @CeMAV_Campana pic.twitter.com/mLTe9QYG8P — Daniel Trila (@dantrila) March 4, 2021

