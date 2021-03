» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 06/mar/2021 de La Auténtica Defensa. Marco Colella:

El concejal del PJ-Frente de Todos, Marco Colella, se refirió al proyecto presentado para el bloque para derogar la tasa vial, la cual le imprime un incremento especial al combustible local. "El otro día, durante su discurso, el Intendente reclamó por el precio de la nafta. Pero parece que fue solo para la tribuna, ya que no está dispuesto a hacer nada para mejorarlo" sentenció. El oficialismo rechazó el proyecto presentado por el bloque del PJ-Frente de Todos, el cual pretendía derogar la tasa vial en nuestra Ciudad, por la cual el combustible adquiere un precio especial, según indicaron. Marco Colella, Concejal a cargo de la argumentación de la misiva legislativa, aseguró que "el otro día, durante su discurso, el Intendente reclamó por el precio de la nafta. Pero parece que fue solo para la tribuna, ya que no está dispuesto a hacer nada para mejorarlo", y se lamentó: "Por decisión de Abella, seguiremos pagando la nafta más cara de la Provincia". La presentación del bloque del Frente de Todos fue realizada durante la primera sesión ordinaria del HCD, que tuvo lugar el jueves. "No es la primera vez que presentamos el pedido de derogación de esta tasa, que además nos parece injusta e inconstitucional. En reiteradas ocasiones, Juntos por el Cambio le ha dado la espalda a los vecinos rechazando la medida. Creímos que Abella había entendido que los campanenses no podemos seguir pagando el combustible más caro que las demás ciudades. Lamentablemente, nos volvimos a equivocar" concluyó el edil.

