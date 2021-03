» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 06/mar/2021 de La Auténtica Defensa. Opinión:

Año electoral

Por José Abel Perdomo











José Abel Perdomo

Es evidente que el rotundo fracaso de la campaña anti vacuna y la mayor velocidad en la inoculación de la ciudadanía, especialmente de la llamada población de riesgo, como consecuencia de la gran cantidad de dosis que están llegando a nuestro país en forma constante está recuperando el apoyo de la población al gobierno de les Fernández. Al mismo tiempo el presidente Alberto Fernández en su discurso ante el Congreso Nacional anunció que va a impulsar medidas que van en el mismo sentido de lo prometido en campaña y que por lo tanto no deberían sorprender a nadie pero sí poner alegres a muchos y nerviosos a otros. Como era de esperar estas iniciativas son rechazadas por los sectores concentrados de la economía representados políticamente por Juntos por el Cambio por tratar de poner algún límite a esa voracidad y demuestra una vez más que no están dispuestos a aceptar la voluntad del pueblo expresado en las urnas y se disponen a intensificar una guerra cada día más violenta. Lo novedoso del discurso presidencial es la decisión de acudir al Poder Judicial por los graves delitos en que incurrió la anterior administración del estado en el brutal endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional que compromete severamente al futuro de la mayoría del pueblo. Es pertinente aclarar que la sumisión a los dictados del Fondo significa para los grupos concentrados de la economía una oportunidad de conseguir mayores ganancias. Como siempre estos sectores dominantes solamente pierden en sus enfrentamientos con grupos pertenecientes al mismo sector salvo contadas excepciones. Fieles alumnos del gurú ecuatoriano Jaime Durán Barba no tienen límite alguno con tal de conseguir lo que se proponen que en este caso es debilitar al gobierno y si es posible doblegarlo para imposibilitarle realizar los cambios que la sociedad espera. Lo han hecho siempre contra los gobiernos que pretendieron regular la actividad económica que permita una mayor redistribución de la riqueza generada por todos los argentinos. También cuando los gobiernos son sumisos a los poderosos reprimen al pueblo cuando se rebela por conseguir derechos negados o muchas veces por conservar los ya adquiridos. La violencia forma parte de su ADN. También es cierto que muchos de quienes con su voto permitieron que ganaran en 2019 esperan que los anuncios se concreten y que en pos de un diálogo que se demuestra demasiado ingenuo no terminen en frustrantes retrocesos como lo sucedido en el caso Vicentin, por citar sólo un ejemplo. Llama la atención la renuencia del gobierno en restituir en su plenitud la ley de medios que Mauricio Macri la condenó mediante uno de sus primeros decretos a dormir el sueño de los justos con la anuencia del Poder Judicial que permitió que un decreto esté por encima de una ley. Aunque por suerte la violencia de la campaña es hasta ahora casi exclusivamente simbólica debemos por todos los medios desactivar esta bomba de tiempo antes de que sea demasiado tarde. En medio de las pocas personas participantes del llamado 27F el ex-titular del Sistema de Medios y Contenidos durante el período macrista Hernán Lombardi dijo que el presidente "debería cambiar a la ministra Carla Vizzotti y poner algún ministro imparcial o independiente". Es como pensar que una empresa elija gerentes independientes que no respondan al presidente de la compañía. Dicho por alguien que estuvo tanto tiempo trabajando primero en la CABA y luego en el gobierno nacional y que por lo tanto debería conocer la estructura de esta república es una verdadera burrada digna de algún personaje de Diego Capusotto. No nos debe extrañar que al mismo tiempo aumenten precios y violencia porque ambos provienen de la estrategia de los mismos sectores que enfrentan al gobierno.

