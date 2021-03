Cuáles son los hoteles y balnearios adheridos a la rebaja del 50% para vacacionar en La Costa

P U B L I C



Durante el mes de marzo, distintos rubros como hotelería, balnearios y parques temáticos, tendrán promociones para fomentar el turismo. El partido bonaerense de La Costa dispuso para este mes una serie de descuentos de hasta el 50% en hotelería, balnearios, parques temáticos y rubros comerciales, según indicaron desde la Secretaría de Gobierno municipal. Con el objetivo de extender la temporada de verano, el distrito brindará una serie de beneficios en distintos sectores para quienes elijan tomarse unos días de receso en algunas de las 14 localidades que lo integran. "Ya están disponibles en el sitio www.lacosta.gob.ar el listado de los alojamientos, balnearios, comercios gastronómicos y sitios de recreación para quienes visiten el distrito en este mes" anunció la secretaria de Gobierno del distrito, Daniela Giménez. Respecto a los alojamientos, habrá rebajas por pago en efectivo desde el 10% hasta el 50% en los establecimientos más importantes de La Costa, no acumulable con otras promociones. En este sentido, en San Clemente los complejos adheridos son: Hosteria Posta Clementina (Av. Segunda 363), Hotel V.I.P (Av San Martin 349), Hotel Solmar (Calle 50 Nº1066), Hotel Sur (Calle 3 Nº2194), Hotel Gran Tuyu (Calle 3 Norte esq. 30), Hotel Quimey (Calle 2 Norte Nº1811), Hotel Savoia (Av. San Martín 267), Hotel Altair (Calle 3 Nº 2283), San Remo World Hotel (Calle 16 Nº125), Hotel Eo Park (Calle 4 Nº1951), Hotel Los Ángeles (Calle 20 Nº2422). En tanto, en Santa Teresita se podrá utilizar el beneficio en: Hotel Calimera (Calle 4 Nº550), San Remo Resort Hotel (Calle 35 Nº344), Posada Savoia (Calle 42 Nº338), Paucam (Calle 37 nº 259), Hosteria Santa Teresita (Av. Costanera 747), Hotel Demper (Calle 33 Nº278), Hotel Golf Internacional (Av. Kennedy Nº 65 y Calle 27) y Hotel Cerdeña (Calle 30 entre 4 y 5). Por otro lado, en Mar del Tuyú, el único que se sumó a la iniciativa fue el Hotel Romero (Calle 58 Nº189) mientras que, en Costa del Este son tres los hoteles que se pueden aprovechar: Apart del Este Alojamiento (Av. 6 Nº674), Del Pinar Apart (Av. Interbalnearia entre 4 y 5), Resort Playa Palace (Av. 4 y Costanera) y Terrazas al Mar Apart Spa (Amapolas s/n e/ 1 y 2). Según el listado publicado en la página web del partido de La Costa, en la Lucila del Mar aparecen los siguientes alojamientos: Hotel La Fontaine (Av Mitre Nº4632), Mallak Apart Hotel (Costanera Nº4114 - 02257 462300, Hostería La Lucila (San Juan Nº4818). En San Bernardo quienes se suscriben al programa son: Kumen Apart de Playa (Catamarca Nº 3704), Vecchia Costa (Av. Madariaga), Hostal campdenar (Gutiérrez Nº68), Hotel La Argentina (Chiozza Nº2641), Hostal Santa María de Oro (Jujuy Nº2599) y Neco Hotel (Av. Costanera 2386). Quienes deseen ir a Mar de Ajó y pagar un poco más barato el valor de la estadía, podrán hacerlo en Hotel Shelter (Quinteros Nº173), Atlantic hotel (Montevideo Nº41), Hotel Latinoamericano (Av. Costanera Nº27), Hotel Océano (Francisco de las Carreras Nº187), Hotel Residencial (Francisco de las Carreras Nº955), Gran Playa Hotel (Av Costanera Nº195) y Hotel Victoria (Lebensohn Nº107). Por otro lado, los complejos balnearios también decidieron formar parte del programa de promociones para que los turistas puedan disfrutar de un día de playa de una manera cómoda y más económica. De esta manera, en San Clemente, los complejos adheridos son el Riazor Playa (Av costanera y Calle 2 sur) y Costa Maluco (Costanera 1300) mientras que en Las Toninas sólo se podrá usar el beneficio en el parador Gondwana (Costanera entre 38 y 40) y en Santa Teresita únicamente el Parador 27 (Calle 27 y Av. Costanera).

Vacacionar en La Costa



Cuáles son los hoteles y balnearios adheridos a la rebaja del 50% para vacacionar en La Costa

