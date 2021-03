Efemérides del día de la fecha, 6 de Marzo

DÍA INTERNACIONAL DEL ESCULTOR En este día se conmemora el nacimiento del escultor, pintor y arquitecto Miguel Ángel Buonarroti. Proveniente de una familia noble, Miguel Ángel nació en Arezzo (Italia) en el año 1475. Cuando se manifestaron sus dotes artísticas, se convirtió en aprendiz del pintor Domenico Ghirlandaio y, más adelante, continuó su formación en la Academia de Arte creada por los Médici en el Jardín de San Marcos. Al atraer la atención de Lorenzo de Médici, éste se convirtió en su mecenas lo que le permitió perfeccionar su técnica. No obstante, en el año 1492, Médici falleció y Miguel Ángel tuvo que huir a Florencia. Cuatro años después partió a Roma, donde esculpió las obras "Baco con un sátiro", "La Piedad" y "Cupido de pie." A lo largo de su vida se destacan las esculturas "El David", "La Madonna de Brujas", "La piedad fiorentina" y "Virgen de la escalera"; por otro lado, es pertinente mencionar a los frescos de la Capilla Sixtina. Falleció el 18 de febrero del año 1564 en Roma (Italia).



LA PRIMERA DESPEDIDA DE SERÚ GIRÁN Hace 39 años Serú Girán se despedía con dos memorables conciertos en el estadio del Club Obras Sanitarias. En ese entonces, Pedro Aznar había anunciado que partía a Estados Unidos para estudiar en la prestigiosa Escuela de música de Berklee e integrar la banda de Pat Metheny, "Pat Metheny Group", lo que tornó incierto el futuro de la banda. "Cuando Pedro me comentó que se iba, me sentí muy mal porque habíamos logrado un grupo que sonaba muy bien […] Pero también me sentí muy bien porque Pedro tiene otras perspectivas de vida y otros gustos musicales" manifestó Charly García en una nota de la revista "Pelo". La historia de la banda se remonta al año 1978 cuando David Lebón, Pedro Aznar, Charly García y Oscar Moro formaron "Serú Girán" en Brasil. Ese mismo año, lanzaron su disco debut "Serú Girán", el cual no convenció del todo a la crítica pero perduró con los éxitos "Eiti-Leda", "Seminare" y "Serú Girán." Al año siguiente lanzaron el disco "La grasa de las capitales" (1979), en el cual se destacan las canciones "Viernes 3 AM", "La grasa de las capitales", "Los sobrevivientes" y "Perro andaluz": "[las letras] son más abiertas, más agresivas y con humor. Todo gira alrededor de la Grasa de las capitales, que es el nombre del álbum, y es una burla, una sátira, de la grasada institucionalizada aquí y en el mundo" expresó García. A éstos le siguieron "Bicicleta" (1980) y "Peperina" (1981), los cuales se destacaron por los sencillos "Canción de Alicia en el país", "Desarma y sangra", "Peperina" y "Cinema verité", entre otras. Aquella noche del año 1982, Obras se llenó de fanáticos que pudieron disfrutar de las canciones "Popotitos", "Esperando nacer", "En la vereda del sol", "Seminare" y "Mientras miro las nuevas olas"; las mismas fueron grabadas para el disco en vivo "No llores por mí, Argentina".



SE LANZA LA CANCIÓN "LET IT BE" Un día como hoy en el año 1970, "The Beatles" lanzaban la canción "Let it Be". Perteneciente al disco "Let it be" (1970) y compuesta por Paul McCartney durante las conflictivas grabaciones del álbum, la canción está inspirada en un sueño de McCartney en el que se reencontraba con su difunta madre: "en el sueño ella me dijo ´todo va a estar bien.´ No estoy seguro si usó las palabras ´déjalo estar´ (let it be) pero ese fue su consejo ´no te preocupes, todo va a estar bien".



Efemérides del día de la fecha, 6 de Marzo

