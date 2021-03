Leandro Saavedra

La Densitometría ósea es una prueba de diagnóstico que se utiliza para medir la densidad ósea. Es el método más preciso para el diagnóstico de la osteopenia, osteoporosis y valoración de riesgo de fracturas (producidas por la disminución de la masa ósea). El tejido óseo está compuesto por un mineral, el calcio, que es el que le da dureza y resistencia cuando está dentro de valores apropiados. La osteoporosis es la principal causa de fracturas óseas en mujeres después de la menopausia ya que se incrementa considerablemente la pérdida de masa ósea. Es un estudio sencillo, rápido y no invasivo que no deja residuos de radiación en el cuerpo del paciente. PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO UNA DENSITOMETRIA Se realiza en un equipo llamado Densitómetro. Se expone la zona a evaluar generalmente columna lumbar y cadera aunque a veces puede ser el antebrazo. La densidad ósea es comparada con un valor promedio general para la población basado en sexo, edad, altura y peso. FACTORES DE RIESGO: Antecedentes familiares, Menopausia temprana, Delgadez extrema y baja talla, Tabaquismo, Alcoholismo, Ingesta de corticoides, Hipo e Hipertiroidismo, Diabetes, Intolerancia láctea, Fracturas por traumatismos leves y Sedentarismo. ¿A quién se le debe realizar una Densitometría Ósea? - Mujeres de edad igual o mayor a 65 años - Mujeres postmenopáusicas menores de 65 años con factores de riesgo para fractura - Mujeres en la transición menopáusica con factores clínicos de riesgo para fractura como bajo peso, fractura previa o uso de medicación de alto riesgo - Hombres de edad igual o mayor a 70 años - Hombres menores de 70 años con factores de riesgo para fractura - Adultos con antecedentes de fractura por fragilidad - Adultos con enfermedades y condiciones asociadas a baja masa ósea o a pérdida ósea En cualquier persona tratada o en la que se considere la posibilidad de tratamiento farmacológico, para monitorear la eficacia del tratamiento. En cualquier persona no tratada si la evidencia de pérdida ósea va a determinar un tratamiento. Las mujeres que interrumpan un tratamiento con estrógenos. PARA REALIZAR LA DENSITOMETRIA OSEA CONCURRIR CON: - Ropa liviana - Vejiga vacía - SIN elementos metálicos - No deberá ingerir suplementos con calcio durante al menos 24 horas antes del examen. - Informe a su médico si recientemente ha tenido un examen con bario o le han inyectado un medio de contraste para una tomografía axial computada (TAC) o una radioisotopía. - Las mujeres siempre deben informar a su médico y al tecnólogo de rayos X si existe la posibilidad de embarazo. Dr. Leandro Saavedra Reumatólogo (MP: 64046) - Centro Médico Rawson - cmrawson.com.ar - Tel. 03489-290440 / Whatsapp: 03489-555606

NotiCMR:

Densitometría ósea

Por Dr. Leandro Saavedra

