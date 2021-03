Venció 2-1 a Newells en Rosario y alcanzó la cima de la Zona 2. Hoy se juega el clásico entre San Lorenzo y Huracán.

Ayer, en el inicio de la cuarta fecha de la Copa 2021 de la Liga Profesional de Fútbol, Independiente le ganó 2-1 como visitante a Newells y cosechó su tercer éxito consecutivo para alcanzar a Vélez Sarsfield (de puntaje ideal) en la cima de las posiciones de la Zona 2.

El Rojo se impuso gracias a los goles que Sebastián Palacios y Fabricio Bustos marcaron en el primer tiempo. En el complemento descontó Maxi Rodríguez para el elenco rosarino, que sigue sin encontrar la senda positiva en el certamen (un empate y tres derrotas en cuatro presentaciones).

En el otro cotejo de la jornada de ayer, Central Córdoba de Santiago del Estero igualó 1-1 como local frente a Banfield. Juan Álvarez adelantó al Taladro a los 25 del ST, pero, tres minutos después, Milton Giménez estableció el empate que sería definitivo.

La programación continuará hoy con cinco partidos. El más destacado es el clásico entre San Lorenzo y Huracán, que se jugará desde las 21.30 en el Nuevo Gasómetro. El Ciclón arrastra dos caídas en fila (la última, 0-4 ante Central Córdoba) y un mal resultado en el derby puede poner en la cuerda floja a Diego Dabove.

Este sábado también se presentará Colón, que al igual que Vélez, está con puntaje perfecto (tres victorias en tres presentaciones). El Sabalero recibirá desde las 19.20 la visita del Aldosivi de Fernando Gago.

La jornada se completa con Godoy Cruz vs Platense (17.10), Sarmiento de Junín vs Talleres (17.10) y Lanús vs Atlético Tucumán (19.20).

En tanto, mañana domingo se medirán: Arsenal vs Estudiantes (17.10), Patronato vs Unión (19.20), Gimnasia vs Defensa y Justicia (19.20) y Vélez Sarsfield vs Boca Juniors (21.30). La programación de esta cuarta fecha se cerrará el lunes con Racing Club vs Rosario Central (19.15) y River Plate vs Argentinos Juniors (21.30).