"Estoy un poco mejor y mejorando día a día". Eso escribió el jueves Catriel Sánchez en sus redes sociales, ya en el Hospital Privado Universitario de Córdoba, a donde fue trasladado desde el Hospital San José para continuar con su recuperación. "Gracias a todos. La verdad, (estoy) sorprendido por los mensajes recibidos y la fuerza que me mandaron. No tengo agradecimiento, no puedo contestar todos porque son más de 3.000 mensajes. Les agradezco de corazón", remarcó también el delantero de Villa Dálmine, quien en la madrugada del pasado domingo sufrió un "puntazo" en la zona yugular y debió ser intervenido de urgencia en el Hospital San José, donde atravesó horas delicadas. En tanto, su representante Gabriel Barcos, dialogó con Radio Sucesos y comentó: "Pasó todo muy rápido y fueron horas muy duras". Además, destacó el acompañamiento que el jugador recibió: "Villa Dálmine hizo las cosas muy bien y Talleres se portó de maravillas. No siempre pasa y por eso quiero destacarlo". La evolución de Sánchez se ha mantenido de manera favorable desde su traslado y por estas horas recibiría el alta médica, aunque, según trascendió desde Córdoba, debería seguir realizándose chequeos en los próximos días.



SÁNCHEZ RECIBIRÍA EL ALTA PRÓXIMAMENTE.



Catriel Sánchez: "Estoy mejorando día a día"

