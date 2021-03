El campanense anotó 14 puntos para Presidente Derqui, que superó 78-63 a Colón de Chivilcoy en la primera fecha. La estructura del básquet nacional ya tiene en marcha sus tres competencias de clubes: la Liga Nacional, la Liga Argentina (exTNA) y el Torneo Federal, que comenzó el pasado fin de semana. Este certamen cuenta con un único representante de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC), Presidente Derqui, dado que tanto Atlético Pilar como Sportivo Escobar han decidido no se parte por cuestiones económicas (sí lo hace Zárate Basket, franquicia de la Municipalidad de la vecina ciudad que no integra la ABZC). Derqui es dirigido por Esteban Sánchez (exentrenador del Club Ciudad de Campana) y cuenta en su plantilla con Joaquín Aguilar, escolta de 20 años que se formó en el Tricolor, con el que llegó a sumar minutos en Primera División en el Torneo Provincial de Clubes. El debut del Rojinegro en este Torneo Federal fue el pasado viernes como local, cuando superó 78-63 a Colón de Chivilcoy con una muy buena actuación del jugador de nuestra ciudad: desde la banca aportó triples importantes y terminó el juego con 14 puntos. Así fue el segundo goleador de Derqui por detrás de Nicolás Henriques, quien sumó 28 unidades. Los demás resultados de la primera fecha de la División Bonaerense del Torneo Federal fueron: Zárate Básket 90-81 Belgrano de San Nicolás; Pergamino Básquet 85-53 Regatas de San Nicolás y Somisa de San Nicolás 90-81 Estudiantes de La Plata. Quedó libre Unión de Mar del Plata. Esta noche, Presidente Derqui hará su segunda presentación en este certamen cuando enfrente como visitante a Belgrano de San Nicolás. PROVINCIAL: SIN CCC El martes de la semana próxima cierra la inscripción al próximo Torneo Provincial de Clubes, que en esta oportunidad no tendrá representantes campanenses: ni Ciudad de Campana (habitual participante en la última década) ni el Campana Boat Club. La situación económica y deportiva que ha generado la pandemia de coronavirus ha complicado de sobremanera cualquier intención y no solo en nuestra ciudad. De hecho, la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC) apenas contaría con dos representantes en el certamen: Deportivo Arenal de Ingeniero Maschwitz y Náutico Zárate.

PRESIDENTE DERQUI VISITARÁ ESTA NOCHE A BELGRANO DE SAN NICOLÁS POR LA SEGUNDA FECHA. BICAMPEONES 3X3 EN ZÁRATE Mientras se aguarda el regreso del Torneo de Divisiones Formativas de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC), un equipo de jugadores campanenses ganó los dos campeonatos 3x3 de la categoría Sub 14 que se organizaron en el Club Belgrano de Zárate en este receso de verano. El cuarteto ganador que representó a Campana estuvo integrado por Vito Fazzi, Valentín Monzón, Ignacio Iturria y Joaquín Díaz, quienes se destacaron en el renovado gimnasio de la entidad del barrio Villa Massoni.

LOS CHICOS CAMPANENSES FUERON BICAMPEONES EN BELGRANO.



Buena producción de Joaquín Aguilar en el arranque del Torneo Federal

