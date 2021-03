» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 07/mar/2021 de La Auténtica Defensa. Gonzalo Firpo presenta su nuevo libro sobre el viaje de Ushuaia a Alaska en moto













El motociclista anticipó a La Auténtica Defensa la flamante obra, un recorrido detallado por los 14 países que unió durante su travesía en 2019.

El motociclista y escritor anticipó a La Auténtica Defensa la flamante obra, un recorrido detallado por las vivencias y los 14 países que unió durante su travesía en 2019. Son 35 mil kilómetros en 237 páginas. Gonzalo Firpo, el vecino que en 2019 unió los dos extremos del continente americano a bordo de su motocicleta, lanza "Ushuaia-Alaska: El sueño", su quinto libro y una invitación a realizar esta travesía sin moverse de casa. Y es que la obra tiene un recorrido detallado por los 14 países que Firpo unió con su Honda Twitter de marzo a agosto de 2019, periplo que fue relatado por La Auténtica Defensa casi en directo. "Este libro tiene un formato diferente a los anteriores porque entiendo que el viaje fue diferente: es un poco más grande, más cantidad de páginas, más contenido de imágenes, más de 100, incluso inéditas que no subí a ninguna red. Estoy muy conforme. Costó sacarlo por el tema de la pandemia y porque los costos en dólares se dispararon. Hice 500 libros, nunca hice tantos", contó el escritor y motoquero en contacto con este medio. La presentación oficial de "Ushuaia-Alaska: El suelo" será el próximo sábado a las 20 horas en Villaberde Motor Company. Sin embargo, Firpo le adelantó a LAD algo de lo que los lectores encontrarán en sus párrafos. Con una prosa afinada -Firpo ya había escrito otros dos libros de viajes y dos biografías de motoqueros famosos-, el libro repasa el surgimiento del sueño, inspirado en la travesía que Juan José Degratti hizo en los años ´60, los extensos preparativos, la despedida de su familia y amigos en Luján, la partida formal desde Tierra del Fuego, el paso a paso por Latinoamericana y la llegada triunfal al techo de nuestro continente tras 103 días de viaje. "Alaska fue el tramo del viaje que más disfruté y también el capítulo del libro que más me gustó escribir. Es un lugar que me sorprendió y obnubiló", confesó Firpo. El libro está prologado por Pablo Imhoff, un motoquero famoso en las redes sociales conocido como "Pablitoviajero" y amigo personal de Firpo, y está dirigido en especial a los amantes de las dos ruedas pero también a los viajeros en general. O como dijo el escritor campanense: "Para todos los que sueñan viajar". "Que los noticieros, los políticos, la deuda externa o el dólar no nos hagan olvidarnos de nuestros sueños. Este libro es una prueba de que hay que ir tras ellos", expresó Firpo. La travesía continental a bordo de la Honda Twitter comenzó el 24 de marzo de 2019 y llevó al campanense a través de Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá. En el camino visitó decenas de lugares turísticos y no tanto, y supo entablar relación y amistad con personas de distintos origines y culturas, algunas de las cuales compartían su pasión por las dos ruedas. De hecho, es un veterano catalán que conoció en Canadá quien lo hace trazar un nuevo horizonte. "Es difícil superar Alaska. Hice otros viajes, recorrí Argentina, fui a Machu Pichu. Pero mi viaje era Alaska. Y ahora que ya lo hice, no tengo ninguno. Pero seguramente habrá otros. Tengo una invitación", reveló Firpo. Consiste en cruzar el Atlántico hasta Barcelona y desde allí surcar las rutas españolas, de Portugal y también de Marruecos, en el norte de África. Para Firpo el recorrido es "un sueño". Uno nuevo para concretar y luego contar.

Firpo presenta su nuevo libro sobre su viaje de Ushuaia a Alaska. CÓMO CONSEGUIR EL LIBRO Para adquirir tu copia de "Ushuaia-Alaska: El sueño" visitar gonzalofirpo.com.ar o comunicarse al celular 3489 531774. También se puede escribir a las redes sociales "Mis viajes en motos" (Facebook) y Firpogonzalo (Instagram). El libro está disponible tanto en formato digital como en papel.

