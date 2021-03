» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 07/mar/2021 de La Auténtica Defensa. Caos en el Complejo Zárate-Brazo Largo







El humo y la neblina provocaron un choque múltiple sobre la Ruta 12, en el trayecto entre ambos puentes, ayer sábado por la madrugada. No hubo que lamentar víctimas fatales. "¡No se veía ni a medio metro!", señaló a La Auténtica Defensa Oscar Valdéz, integrante del cuartel de Bomberos Voluntarios de Zárate. El humo generado por el incendio de un campo en la isla zarateña combinado con la neblina nocturna transformó al trayecto comprendido entre los puentes del complejo Zárate - Brazo Largo en una pesadilla: Dos camiones y 5 vehículos particulares protagonizaron múltiples choques, cruces y despistes en un vasto sector entre el kilómetro 98 y 108 de la Ruta 12 donde la visibilidad era nula. Los accidentes tuvieron lugar minutos después de la 1 de la madrugada y si bien hubo heridos, no se lamentaron víctimas fatales. El más complicado fue un camionero ingresó con varios cortes a la guardia del Hospital Zonal Virgen del Carmen, en Zárate, pero se dijo que no corría riesgo de vida. Incluso hubo un conductor desaparecido: resultó ser un vecino de islas, quien decidió abandonar transitoriamente su vehículo para protegerse de un potencial accidente y volvió al lugar tiempo después. Las autoridades cerraron el tránsito de ambas manos, y dada la persistente presencia de humo, recién se pudo comenzar a restablecer la circulación parcialmente pasadas las 10 de la mañana, cuando se habilitó al tránsito pesado, pero asistido por Gendarmería. La dilatada interrupción, provocó extensas filas de vehículos a ambos lados a la espera de poder cruzar el Paraná.

UNA VISTA DESDE EL DOMO DEL PUENTE MITRE VACÍO AYER POR LA MAÑANA. SOBRE EL TERRENO TODAVÍA HABÍA NIEBLA.













EN LOS CHOQUES HUBO INVOLUCRADOS 2 CAMIONES Y 5 VEHÍCULOS DE DIFERENTE PORTE.

