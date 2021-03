» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 07/mar/2021 de La Auténtica Defensa. Elisa Abella:

Por más mujeres protagonistas







Soy Elisa Abella. Tengo a mi cargo la Secretaria de Desarrollo Social, Educación y Cultura de Campana. Soy mamá de tres hijos, soy compañera, soy tía, amiga, hermana. Soy consciente de lo que implica ser mujer en el día de hoy y crecer profesionalmente en ámbitos que tradicionalmente pertenecieron a la órbita masculina. La educación y la capacitación hacia el liderazgo son dos pilares fundamentales para alcanzar una sociedad igualitaria, en la que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades, derechos y obligaciones. Por eso, creo que no es casual que hoy me encuentre trabajando en esta Secretaría enfocando mi trabajo para lograr una sociedad en la que las voces de todos y todas sean escuchadas. Creo que los grandes cambios surgen de los pequeños actos, de la construcción conjunta, transversal, transparente, inclusiva. Desde mi experiencia, les puedo asegurar que cuando una mujer forma parte de la toma de decisiones y participa de manera activa en la construcción de las políticas, lleva a cabo las acciones con empuje y compromiso y alcanza los resultados que se propone. Las mujeres tenemos distintas capacidades; somos multifacéticas, críticas, creativas, emprendedoras, tenemos espíritu de superación, poseemos conocimientos en distintos temas, somos empáticas, creadoras de nuevas ideas y propuestas. A todas las mujeres, pero especialmente a las mujeres de Campana, les digo que se animen, que participen cada vez más, que necesitamos más mujeres protagonistas que ocupen lugares de decisión, de participación, que alcen su voz, que no sean espectadoras. Creo que el camino es largo, pero también creo que lo estamos logrando. Elisa

