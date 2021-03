» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 07/mar/2021 de La Auténtica Defensa. El Sindicato Municipal celebra el Día de la Mujer de forma virtual







Será este lunes a las 11 a través del Facebook del sindicato. Para las mujeres afiliadas se sortearán dos viajes a Mar del Plata y premios en efectivo. Así también habrá premios para aquellas mujeres no afiliadas en forma de contribución solidaria. Este 8 de marzo se conmemora el día Internacional de la Mujer en memoria de aquellas mujeres asesinadas en 1908 dentro de la fábrica Cotton (EEUU) donde permanecían en huelga por mejoras laborales. "Si bien se lograron muchas mejoras, todavía falta conseguir muchas más. Es un proceso largo y de mucho trabajo. Yo particularmente lo vivo con mucha esperanza, creo que si trabajamos en conjunto podemos lograr cualquier objetivo", menciona Antonela Basualdo, secretaria de la mujer del Sindicato Municipal Campana en diálogo con La Auténtica Defensa. La joven hace seis años que trabaja en el Sindicato pero hace un año y medio que asumió como secretaria de la mujer. En referencia a su labor comenta "creo que cada cargo tiene su importancia, pero poder estar cerca de la gente y ayudar es lo que más me gusta de esta secretaría. Antes también ayudaba a las personas, pero ahora como secretaria tengo algunas herramientas más y eso es muy bueno. Aunque no siempre las cosas salgan bien trato de dar lo mejor de mí, para mis compañeros y compañeras". SORTEO Este año al igual que en el 2020 no se pudo realizar el agasajo que se había planificado, por cuestiones contextuales, la pandemia obligó a adaptarse a nuevas modalidades y fueron afectadas las reuniones de todo tipo. Es por eso que se decidió hacer el sorteo de forma virtual. Además Antonella tuvo la idea de entregar una agenda a cada una de las trabajadoras municipales. El sorteo se va a realizar en vivo este lunes 8 a partir de las 11 horas a través de la página de Facebook del sindicato (Sindicato Munic Campana). Por un lado; para las mujeres afiliadas se sortearán dos viajes a Mar del Plata y premios en efectivo. Y para las mujeres no afiliadas (contribución solidaria) se sorteará un viaje a la estancia La Margarita y también algunos premios en efectivo.











