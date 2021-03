» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 07/mar/2021 de La Auténtica Defensa. FM Swing:

Ubicada físicamente en Sivori 183, los vecinos podrán sintonizar a FM Swing en el 107.5 mhz del dial. También podrán escucharla a través de las plataformas digitales. El miércoles se lanza el primer programa en vivo. Es un anhelo desde el año 2016 y que hoy transitando una pandemia el periodista y locutor Rubén Dusac puede cumplirlo. Se trata de la inauguración de su nuevo espacio radial FM Swing. "Ya presenté todos los papeles a la ENACOM, tengo el número del expediente y en pocos días me asignarán la frecuencia. Quiero que se mantenga FM 107.5 mhz". Algo no menos importante el espacio físico de la radio es la antigua casa de Dusac que fue reacondicionada. La planta transmisora está a 150 metros en el Club Estrella del Este. Dusac ya celebra casi tres décadas haciendo radio en nuestra ciudad. Recuerda sus comienzos con Mario Montanari en la ciudad de Zárate en el programa "El Show de Mario Montanari" en la mañana del tango. Luego gracias a Ismael Garzón "voló alto" tanto es así que en diálogo con La Auténtica Defensa adelantó que el estudio de radio llevará el título del recordado periodista. Ya se estuvo probando la señal pero este miércoles se lanza oficialmente los programas en vivo. "Primera Mañana" de 9 a 12 con Raúl Quirino, Dr. Lautaro Ríos, Máximo Hermelo y Jesica Aciar. Luego seguirá en la lista de programa "Ustedes y Nosotros" con músicos en vivo, se incorpora Walter Otamendi los domingos de 10 a 12 y habrá un programa de espectáculos conducido por Paola Fabri. Rubén adelanta que de lunes a viernes a las 20 horas estará Marta Lozzi con un programa. Además habrá un espacio a los jóvenes de los partidos políticos ya sean del Pro, PJ Campana, a los de la Unión Cívica Radical. "No importa el partido que sea tendrán una hora semanal para dialogar", enfatiza. Otra pata importante en la creación de un nuevo proyecto son los auspiciantes y para ello Rubén comenta que quienes lo siguen hace muchos años van a tener su espacio a la madrugada como por ejemplo Castillo Automotores y La Catedral Resto Bar, entre otros. "La radio es una pasión que tengo desde los 12 años. Las expectativas son lindas, si no le pones corazón y pasión en lo que haces no hace nada" sintetiza. Los vecinos podrán escuchar los programas sintonizando FM Swing, 107.5 mhz o a través de la página www.fmswingcampana.com.ar

Rubén Dusac y la inauguración de su nuevo espacio radial FM Swing.







