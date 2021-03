» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 07/mar/2021 de La Auténtica Defensa. NotiCMR:

8 de marzo; Día Internacional de la Mujer

Por Dra. Mariela Traverso











El Día Internacional de la Mujer es un buen momento para reflexionar acerca de los avances logrados y celebrar la valentía y la determinación de las mujeres que han jugado un papel clave en la historia de sus países y comunidades. Pensemos en la igualdad, construyamos con inteligencia, innovemos para el cambio. El concepto mujer para mí va asociado a vida, fuerza, valentía, diversidad y todo el conjunto de valores positivos que me han transmitido las mujeres que me han criado y educado, así como las mujeres que diariamente me rodean de quienes todo el tiempo aprendo. Me alegra pensar que "mujer" es algo en constante evolución, ya no solo en la sociedad en general, sino sobre todo por y para nosotras mismas. Hoy más que nunca como mujer médica y especialista en diagnóstico por imágenes tengo el deber de transmitirles la importancia de que se cuiden, que no se posterguen y del valor que deben darle al cuidado de su salud porque cada una de ustedes es eje fundamental de su hogar, sus familias, de sus trabajos y es por eso que el control ginecológico y mamario es una herramienta fundamental para la detección precoz de patologías que diagnosticadas a tiempo se curan. La evolución de la ciencia médica y la toma de conciencia de la sociedad es la puerta hacia el buen camino. Dra. Mariela Traverso (MN: 112234 – MP: 551252) Jefa del área de la Mujer. Especialista en Diagnóstico por Imágenes. Servicio de Imágenes - CMR - Centro Médico Rawson - cmrawson.com.ar Tel. 03489-290440 / Whatsapp: 03489-555606

