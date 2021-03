» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 07/mar/2021 de La Auténtica Defensa. La problemática del Delta en la agenda de la Legislatura Bonaerense







Junto con el Subsecretario de Participación Ciudadana Pablo Fernández, la senadora Agustina Propato y la diputada Soledad Alonso se reunieron con vecinos en el canal Alem. "La presencia del Estado con políticas específicas para el sector y el apoyo de las fuerzas de seguridad son indispensables para los pobladores", señaló Alonso. "Es fundamental esta articulación con diferentes municipios con territorio insular, con una concepción de política pública y el Ministro Sergio Berni se está ocupando de eso por decisión del gobernador Axel Kicillof. Nosotras como legisladoras, estamos abocadas a poder entender las necesidades y ayudar a resolverlas mediante las herramientas que tiene el Estado. Meses atrás me acompañó quien hoy es Diputado Nacional, Carlos Ortega, en una visita similar. Me interesa, estoy determinada a contribuir a corregir esos errores que históricamente ocurrieron y, como dice la Senadora Propato, generaron la invisibilización del poblador isleño. Estamos dispuestos a identificar esos errores e intervenir para corregirlos", señaló la diputada provincial de nuestra ciudad, Soledad Alonso, luego de desembarcar en el muelle de la costanera. Convocada por la senadora zarateña Agustina Propato, Alonso, junto al Subsecretario de Participación Ciudadana Pablo Fernández, y a integrantes de fuerzas de seguridad con jurisdicción en el sector de islas de ambas ciudades, mantuvieron una reunión en el canal Alem con pobladores del sector insular. "Días atrás estuvimos en Baradero, ahora venimos a Campana. La idea es visitar cada distrito donde nos convoquen, trabajar con ellos, y mientras tanto ir pensando en la respuesta adecuada, acorde a las circunstancias y especialmente construir lazos entre la policía isleña y la policía bonaerense con toda la comunidad isleña. Es importante entender la realidad, hacernos cargo de ella. Lo que queremos es que la población insular de la provincia de Buenos Aires tenga las garantías y la seguridad que se merecen", señaló el Subsecretario Fernández. "Pablo Fernández está conformando un diagnóstico sobre cuál es el dispositivo más ajustado a las necesidades y particularidades del territorio del delta. También hay que destacar la inquietud de Soledad Alonso de estar presente con nosotros, sabemos que tanto Campana como Zárate, que es mi distrito, tenemos territorio insular casi más importante que el continental en términos de superficie y está invisibilizado", señaló la senadora Propato y puso el acento en la necesidad de mejorar la capacidad de movilidad tanto en agua como en tierra de las fuerzas policiales en el sector. "Los pobladores de las islas están, valga la redundancia, aislados y en varios sentidos: sin servicios ni conectividad, e incluso tienen problemas de movilidad dado que no hay transporte público suficiente, y muchas veces les es difícil tener todo en regla para poder transitar con sus propias embarcaciones. A esto se le suman problemáticas específicas de inseguridad que tienen que ver con las condiciones del territorio que, incluso, llegan a casos de acoso o desalojos por la fuerza de tierras que han trabajado por generaciones. La presencia del Estado con políticas específicas para el sector y el apoyo de las fuerzas de seguridad son indispensables para los pobladores de la isla. Hay que apoyarlos en sus necesidades y emprendimientos, detener la emigración isleña, un fenómeno que lleva varias décadas, y revertir esa inercia: nuestras islas tienen que volver a ser un polo de desarrollo productivo y generador de empleo", concluyó Alonso.

El Subsecretario Fernández, la senadora Propato y la diputada Alonso en el canal Alem. De la reunión también participó personal policial de la jurisdicción.





La reunión tuvo lugar este viernes y participaron vecinos del sector insular de Campana y Zárate.



La problemática del Delta en la agenda de la Legislatura Bonaerense

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar