Edición del domingo, 07/mar/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Noticias de Actualidad

7 de Marzo de 2021







CONDENA El presidente Alberto Fernández afirmó que el Gobierno está "preocupado" por "la violencia institucional" en Formosa, luego de las protestas que terminaron en incidentes en la capital provincial. "Nos preocupa la violencia institucional, lo estamos analizando. Ya hemos expresado nuestro malestar por la forma en que se han desarrollado los actos que no compartimos en lo más mínimo", subrayó el jefe de Estado. Fernández se expresó así en un breve diálogo con la prensa en el marco de un viaje a Mendoza, donde participó de la Fiesta de la Vendimia en la localidad de Luján de Cuyo. El presidente se sumó a lo que este viernes habían dicho el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la Secretaría de Derechos Humanos, que cuestionaron la "violencia institucional" de la policía de Formosa.



DENUNCIA El espacio Republicanos Unidos presentó una denuncia penal contra el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, y varios de sus ministros por "la represión que sufrió una multitud de ciudadanos que se manifestaron pacíficamente" en la capital provincial. La denuncia, que tramitará en la Justicia Federal de Formosa, también alcanzó al ministro de Seguridad provincial, Jorge González, y al jefe de la Policía, Walter Arroyo. Entre los impulsores de la denuncia se encuentran Yamil Santoro, Marina Kienast, José Luis Patiño y Agustín Alejandro Spaccesi, entre otros integrantes del espacio. Solicitaron que se investigue la "posible comisión por parte de las autoridades formoseñas de los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público, privación ilegítima de la libertad, y lesiones, contemplando la posibilidad de que los hechos denunciados tornen procedente la aplicación del agravante que establece la denominada ley antiterrorista". ARRASTRE ESTADÍSTICO El ministro de Economía, Martín Guzmán, y el Gobierno en general recibieron una buena noticia que si bien no se percibirá en la vida cotidiana, tiene todos los visos de ser aprovechada como uno de los caballitos de batalla en la campaña electoral: la actividad tiene asegurado un crecimiento mayor al 5,5% proyectado en la elaboración del Presupuesto. Eso será la consecuencia de cuestiones metodológicas en la medición de la evolución del Producto Bruto Interno (PBI) conocida popularmente como "arrastre estadístico" y que en esta ocasión determinará un incremento de por lo menos el 6,1% "aun si la actividad económica quedara completamente estancada entre enero-diciembre 2021". El cálculo fue realizado por la consultora Invecq, en base a la diferencia entre el promedio de todo 2020 y el valor al que terminó el PBI en diciembre 2020. "PROFUNDA DECADENCIA" La producción argentina de hidrocarburos "está en una profunda decadencia de larga data" que se remonta a 1998 y el crecimiento de los yacimientos no convencionales de Vaca Muerta "está en gran medida basado en subsidios exorbitantes" que en la última década ascendieron a 129.561 millones de dólares, más del doble que el préstamo cuyo pago se está renegociando con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La caracterización de la situación de la actividad del petróleo y el gas pertenece a Jorge Lapeña, presidente del Instituto Argentino de Energía General Mosconi (IAE) y ex secretario de Energía en la Presidencia de Raúl Alfonsín. "Estamos mucho peor que en el pasado, la producción de petróleo crudo de 2020 es un 18,3% menor que la de 2010: ¡Hemos perdido una década!", exclamó Lapeña en la presentación del último informe del IAE sobre la actividad hidrocarburífera.

