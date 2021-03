» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 07/mar/2021 de La Auténtica Defensa. Avanza el desarrollo de una píldora para tratar el coronavirus







Ya obtuvo resultados prometedores en sus ensayos preliminares. Un tratamiento para el coronavirus consistente en la administración de una píldora obtuvo resultados prometedores en sus pruebas preliminares. Según informó Wall Street Journal, la píldora llamada molnupiravir es desarrollada en Estados Unidos por el laboratorio Ridgeback Biotherapeutics LP y Merck MRK & Co.. El medicamento redujo significativamente el virus infeccioso en pacientes durante un estudio de fase dos tras cinco días de tratamiento. Y si sortea todas las pruebas con éxito, la píldora se convertirá en el primer antiviral oral contra el Covid-19. El ensayo de fase 2 tuvo la participación de 182 personas y evaluó el efecto de varias dosis de molnupiravir en pacientes que desarrollaron los síntomas de la enfermedad durante la semana anterior y dieron positivo. Luego que los pacientes ingirieran el fármaco dos veces al día durante cinco jornadas, ya no tenían presencia del coronavirus. A diferencia de otros fármacos dirigidos a la proteína de la espiga que sobresale de la superficie del virus, el molnupiravir ataca una parte del virus que lo ayuda a reproducirse. Actualmente, el estudio entró a la fase 3 de la investigación y culminará en el mes de mayo. Se estima que el fármaco podría desempeñar un papel importante al ayudar también a las personas que están enfermas, pero no hospitalizadas, cumpliendo el mismo tipo de función que desempeña el Tamiflu para la gripe.

Imagen ilustrativa.



Avanza el desarrollo de una píldora para tratar el coronavirus

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar