Valle de la Luna, La Rioja y Catamarca en auto propio

Por Lic. Guillermo Ceballos







Continuando con la sección "el viaje de tu vida por tu país", le toca el turno a las provincias de San Juan, La Rioja y Catamarca, pero a diferencia de las modalidades habituales de armado, en este caso la propuesta es en vehículo propio. Antes de comenzar a explicar esta nueva opción, queremos refrescar que Vuelos y Vacaciones - Paralelo 54, por ser una agencia oficial, con legajo activo, está autorizada a vender bajo el Plan Ahora 18, donde pueden abonar el viaje hasta en 18 cuotas a tasas fijas muy bajas, siendo el primer pago diferido a tres meses. Esto se mantiene hasta el 31/03/2021. Ahora bien, antes de describir el itinerario de este viaje, haremos una breve explicación de la modalidad de este viaje. Las caravanas acompañadas comenzaron los últimos meses como resultado de demandas de aquellos pasajeros que tienen intención de viajar, pero no se animan aún a usar transportes públicos como aviones, buses, embarcaciones, etc. La consecuencia de estas demandas insatisfechas fue iniciar itinerarios cortos, en un radio simple y de pocas noches, pero el éxito que tuvieron hizo que se abriera el abanico a opciones de destinos que pueden ser visitados con vehículos sin ningún tipo de requerimiento. Se trazaron una serie de itinerarios bajo esta modalidad, de distintas duraciones y zonas geográficas del país, pero siempre respetando una serie de características. En primer lugar, siempre se hace con el vehículo propio de cada turista. La totalidad, o casi la totalidad del viaje es una caravana de vehículos acompañados con 2 coordinadores encargados de asistir a los vehículos ante cualquier inconveniente, uno de ellos será un mecánico que solucionará urgencias livianas. Cada programa de viaje incluye además la totalidad de noches de alojamiento con desayunos y algunos almuerzos o cenas, un guía de turismo que explicará las excursiones incluidas dentro del itinerario (incluso estando en movimiento a través de altavoces que serán incluidos) y la garantía de reprogramación de fecha, a elección del pasajero, en caso de que por disposiciones gubernamentales no se pueda circular por las rutas y localidades del itinerario. Es también importante destacar que así como detallamos lo incluido, no se incluye bajo esta modalidad cargos de combustibles y peajes, ingresos a museos, parques y reservas ni arreglos de averías de los vehículos, traslados o cualquier gasto inherente. Esta opción que detallaremos será válida para salir los días 24/04 y 22/05, con una alternativa adicional de temporada alta el 24/07. Cualquier sábado elegido para comenzar tendrá como primera parada la ciudad de Córdoba, en un recorrido por autovía, simple, donde llegarán al alojamiento asignado y dispondrán de la tarde o noche libre. El segundo tramo será más corto, de unos 440 Km, hasta El Chiflón, en la provincia de la Rioja, en el borde de San Juan, donde tendrán acceso al Parque Provincial Ischigualasto, sede del Valle de la Luna, una de nuestras postales al mundo, Patrimonio Mundial Unesco y antiguo hogar de los dinosaurios que vagaban durante el Triásico. La Cancha de Bochas es el resultado de la erosión del viento y agua en las rocas, que dejó un paisaje lunar difícil de explicar por su perfección y originalidad. Al día siguiente será el turno de visitar el parque lindero a Ischigualasto, hablamos del Parque Nacional Talampaya, dentro de la provincia de La Rioja, fundado para proteger un patrimonio arqueológico y paleontoló-gico invaluable. El clima desértico del lugar y el color rojizo de sus cañones no es razón para dejar de presenciar zorros, guanacos y gran variedad de aves de rapiña que se protegen dentro de la vegetación arbustiva del parque. En esta excursión, el aporte del guía tiene un valor altísimo por los distintos períodos evolutivos donde fue adaptándose a cambios de temperaturas, precipitaciones, flora y fauna, así como ser por haber sido hogar de especies de dinosaurios únicas en el mundo. Finalizado el recorrido del parque será momento del pernocte en Villa Unión, en un recorrido muy corto, de algo más de media hora. Al día siguiente no habrá empaque - desempaque, ya que Villa Unión será nuevamente el sitio de pernocte porque se visitará Laguna Brava, con un almuerzo de campo incluido. La excursión llegará cerca de la frontera chilena, y esta Reserva Provincial mostrará todo su esplendor en su laguna repleta de flamencos rosados y rodeada de picos nevados de más de 3.000 metros. Los camélidos, ñandúes y zorros siempre serán testigos de los visitantes y en esta reserva visitarán también refugios construidos en la década de 1.870, en piedra, que tenían como finalidad albergar a los arrieros de ganado. El quinto día de viaje es momento de conectarse con lo autóctono que nos muestra este pedazo de la ruta 40, se atraviesa la Cuesta de Miranda antes de llegar a Chilecito, que aún conserva el cablecarril de la mina "La Mejicana", que en su momento, cuando finalizó su construcción de 1.905, era una de las mayores obras de ingeniería del planeta. La ciudad es un oasis dentro del desierto que la rodea, salpicado de viñedos, cultivos de olivos y nogales. Luego del almuerzo, y previo paso por Famatina, llegarán a Fiambalá, para levantarse al día siguiente y tomar la Ruta Nacional 60 para llegar al Paso San Francisco, la majestuosa ruta de los Seismiles, en un recorrido donde atravesarán 19 volcanes de más de 6.000 metros de altura, entre ellos el Ojo del Salado que, con sus 6.864 metros, es el volcán activo más alto del mundo. El paisaje seco será interrumpido por lagunas rojizas y turquesas, salares y termas. Luego del segundo pernocte en Fiambalá, será turno de mover el timón a San Blas de los Sauces, nuevamente por la Ruta 60, donde recorrerán la Ruta del Adobe, pasando por El Puesto, La Falda, Anillaco de Tinogasta, Copacabana, La Puntilla. Como indica el nombre, desde edificios públicos hasta Capillas o Iglesias son de adobe perfectamente construido, con detalle estético. El octavo día será turno de dirigirse nuevamente a la Ciudad de Córdoba para el último pernocte, previo a atravesar la Quebrada de la Cébila, entre la Rioja y Catamarca, unos 20 Km recién repavimentados que corren por un surco entre la Sierra de Ambato, que al comienzo es totalmente verde y cambia de bioma al final del recorrido para secarse y aplanarse. El final del viaje será como el primer día pero en sentido inverso, donde seguramente volverán recordando las anécdotas de este viaje repleto de contrastes, historias y estímulos.



Lic. Guillermo Ceballos - Vuelos y Vacaciones / ventas@vuelosyvacaciones.com.ar



