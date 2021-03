» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 07/mar/2021 de La Auténtica Defensa. Tres series recomendables sobre juicios y abogados en streaming







Para disfrutar un capítulo tras otro, tanto en plataformas como Netflix, Amazon Prime o por cable en A&E. Tres series recomendables sobre juicios y abogados para disfrutar sin parar. American Crime Story: The People Vs. OJ Simpson en Amazon Prime Una noche lo despiertan a O. J. Simpson, para avisarle que encontraron muerta a su ex esposa. Pero la investigación del crimen termina señalándolo como el culpable del asesinato. En la serie veremos cómo se lleva a cabo el juicio. Es un relato vertiginoso a lo largo de 10 episodios en los que vemos cómo la acusación va llegando al veredicto esperado mientras el acusado se considera intocable. Con una pléyade de caras conocidas y una ajustada recreación de los años ’90. Es casi un documental. El Juicio, en Netflix Es una interesante serie italiana. Cuando encuentran el cuerpo de una chica, la investigación queda en manos de la dottoressa Elena Guerra, una fiscal muy meticulosa que acusa a la hija del hombre más poderoso de la ciudad. A lo largo de 8 episodios la veremos esforzarse por demostrar su teoría e intentar hacer justicia, pese a que surgen algunos conflictos éticos. Paralelamente, el inescrupuloso abogado defensor, Ruggero Barone, usa artimañas legales para poner en libertad a su cliente. Durante el proceso judicial, plantean de manera muy interesante las situaciones para no aburrir al espectador. Vale la pena. Bull en A&E Acaba de estrenarse la cuarta temporada de una serie muy ingeniosa que se basa en la historia real del Dr. Phill Mc Graw. Acá se llama Dr. Jason Bull y es un psicólogo que se dedica a preparar a acusados para enfrentar de la mejor manera al jurado en un juicio que se busca la absolución. Para eso tiene un equipo que se dedica a investigar a las personas comunes que integran ese grupo de jurados con la intención, digámoslo, de manipularlos. Además veremos su vida personal enfrentando la paternidad en plena pandemia. Con Michael Weatherly como el protagonista. Todos los jueves a las 22hs. Fuente: https://www.perfil.com/

Tres series recomendables sobre juicios y abogados en streaming

