La seguridad no está en la agenda

El 1* de marzo se realizó la inauguración de las sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante de nuestra ciudad. En principio, las autoridades municipales hicieron mención al trabajo realizado durante el 2020 en relación al trabajo sanitario relacionado con la pandemia dentro del Hospital Municipal, y a las tareas de mantenimientos normales y comunes que llevan adelante cualquier municipio. Por último se hizo mención a la posibilidad de que Campana tenga su Costanera. En segunda instancia, cuando el Intendente debe explicar que es lo que realizará en el año con el dinero que recaude de todos los contribuyentes; nada dijo. No explicó ningun plan anual, ningun programa de gobierno al cual los concejales deberíamos estar atentos en función de los proyectos que van a seguir. El año pasado ya nos había pasado lo mismo con el discurso de 40 segundos, pero este año por más que el discurso haya sido más extenso sólo se refirió a profundizar la grieta nacional hablando de las jubilaciones, el dólar y la pobreza. Un grave error el discurso del Intendente tomando una posición partidaria cuando en realidad está en ese sillón para representar a la comunidad como Intendente. Un buen dirigente sabe diferenciar cuando un discurso debe ser encarado como representante del Municipio y cuando debe hacerlo como líder de su partido político o su facción política. Un mal momento, porque donde todos esperábamos unión y trabajo mancomunado para un mejor futuro para todos, encontramos proyectiles y dardos para todos lados, que no le resuelven los problemas a nuestra gente. Lo peor de todo que temas tan importantes como la inseguridad que se está viviendo en muchas partes de nuestra ciudad, no estuvo entre el temario que el Intendente tiene en su agenda este año, porque nada dijo sobre este tema. Por eso, desde nuestro espacio político nos ocuparemos de llevar adelante iniciativas que le den más prevención en materia de seguridad.

