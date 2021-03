» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 07/mar/2021 de La Auténtica Defensa. Efemérides del día de la fecha, 7 de Marzo







DÍA DEL HINCHA DE RACING El origen de esta celebración se remonta al año 1999 cuando aproximadamente 30 mil hinchas de Racing llenaron el Estadio Presidente Perón en la primera fecha del Clausura 1999. En ese entonces, por la difícil situación que atravesaba el Club la Justicia había decidido suspender el partido contra Talleres, no obstante, los hinchas acudieron a "El Cilindro": "el 7 de marzo estuve en la popular con la mayoría de los chicos de mi categoría. Me acuerdo que salieron a caminar los jugadores, llorando y aplaudiendo. Cantamos con el corazón. Creo que la gente tuvo mucho que ver en que el club no cerrara" le comentó Carlos "Chiche" Arano a "La Nación". Tres días antes, la síndico Liliana Ripoll había helado la sangre de los fanáticos de "La Academia" al decir "Racing Club ha dejado de existir." Esto confirmaba que la Cámara de Apelaciones de La Plata había ordenado la clausura y la liquidación de bienes del Club en un lapso de 4 meses. Lo cual impulsó a los hinchas a movilizarse hacia el Obelisco, la AFA y entregarle una carta al entonces presidente Carlos Menem para salvar a Racing. La sanción de la Ley de Fideicomiso le permitió al Club reestructurarse y el falló de la Cámara se revirtió por lo que, en la segunda fecha, pudo jugar contra Rosario Central; pese a que el partido finalizó con la derrota 2 a 1, el hecho de que "La Academia" continuara existiendo satisfizo a muchos. En esta jornada se homenajea a los hinchas por su perseverancia, lealtad y compromiso.



BOCA SE CONSAGRA CAMPEÓN DE LA SUPERLIGA 2019/2020 Hace un año Boca vencía 1 a 0 a Gimnasia y Esgrima La Plata y se consagraba campeón de la Superliga 2019/2020. En dicho torneo, el "xeneize" fue dirigido por Gustavo Alfaro en 16 partidos y por Miguel Ángel Russo en los 7 restantes. Integrado por Esteban Andrada, Frank Fabra, Eduardo Salvio, Ramón Ábila, Mauro Zárate y Carlos Tevez, el equipo debutó con un empate sin goles frente a Huracán en La Bombonera. Durante el ciclo de Alfaro el equipo ganó 8 partidos, empató 5 y perdió 3 mientras que con Russo ganó 6 y empató 1. Los únicos equipos que vencieron a Boca fueron Racing (1 a 0 con gol de Matías Zaracho), Lanús (2 a 1 con goles de José Sand y Carlos Auzqui) y Rosario Central (1 a 0 con gol de Sebastián Ribas). La última fecha se disputó en La Bombonera frente al conjunto dirigido por Diego Maradona, quien fue homenajeado con una plaqueta "en reconocimiento por el título obtenido en 1981" (Torneo Metropolitano 1981) y una camiseta de Boca con el número 10 enmarcada que le entregaron Hugo Perotti y Miguel Ángel Brindisi. El partido finalizó con la victoria "xeneize" 1 a 0 con gol de Carlos Tevez que declaró "esto es algo que no se puede explicar. Todavía no caigo. Es una de las emociones más grandes que tuve en el fútbol. Lo luchamos. Peleamos hasta el final. Creo que fuimos un digno rival. Eso fue lo que hicimos. Este grupo supo jugar mucho con la presión. Eso es lo más rescatable de este Boca campeón".



SE LANZA "PORSUIGIECO" Un día como hoy en el año 1976, "PorSuiGieco" lanzaba su único disco "Porsuigieco". Producido por Jorge Álvarez e integrado por canciones compuestas por Charly García, Raúl Porchetto, León Gieco y Nito Mestre, el álbum trascendió como uno de los más importantes del rock nacional con los sencillos "La colina de la vida", "Quiero ver, quiero ser, quiero entrar", "La mamá de Jimmy", "El fantasma de Canterville" y "Fusia".



