Opiniones ciudadanas Teniendo en cuenta la continuidad de los últimos acontecimientos políticos, económicos y de seguridad pública, de los cuales se ha escrito en la última columna, considero importante de aquí en más cambiar el subtítulo de esta nueva serie donde se tratarán específicamente temas de actualidad, propios de acciones de políticas de gobierno y objetivamente partidarias, a efectos de producir análisis de situaciones y acciones para dar distintos puntos de vista que puedan aclarar al ciudadano las ventajas y desventajas de lo que se haga o diga. Ya comienzan a aparecer, dado las próximas elecciones de medio período, que considero, sin temor a equivocarme, van a dar la oportunidad de descubrir objetivamente lo escrito y/o dicho por actuales funcionarios y posibles futuros candidatos sobre distintas futuras acciones de gobierno o consolidación de las ya existentes, mirando entre líneas lo no dicho, para que cada uno de los lectores vea la realidad de las intenciones ocultas por las palabras, y pueda analizar cómo van a sufragar su voto de acuerdo a su pensamiento e ideología. Hoy el mundo está flagelado por una pandemia que fue aprovechada por algunos de los que siempre tratan de sacar partido cuando la gente sufre, en lugar de ayudar a solucionar sus sufrimientos. Este es uno de los indicativos para analizar de quienes escuchamos propuestas "para el futuro", determinando que hizo, ¿actuó sirviendo a sus semejantes, u optó por sacar ventajas que le dieran algún beneficio? Su debilidad es que normalmente tienen muy mala memoria, porque no recuerdan lo que dicen, si es verdad, o es una verdad a medias, o si la recuerda y se convencen a sí mismo pues su propia soberbia les dice ¿Quién va a recordar lo que dije? Hablando un poco de nuestra Constitución Nacional, debemos atenernos en un principio a que "la Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal". Partiendo de la base que "la Constitución Nacional" es la "ley suprema de la Nación", escrita y rígida, no puede ser modificada por ninguno de los tres poderes que componen la estructura de gobierno por ella creada y por la que juraron todos los funcionarios electos que son parte del mismo, debiendo en caso de necesidad hacerse esto solo por medio de una Asamblea General Constituyente convocada a tal efecto de acuerdo a lo en ella determinado, siguiendo todos los pasos correspondientes. Para poner un poco más de claridad a lo anterior, hagamos este pequeño análisis de la forma de gobierno Republicana, Representativa y Federal: Es Representativa: porque el pueblo gobierna solo por medio de los representantes que elige por el voto; Es Republicana: porque se basa en la división, control y equilibrio pues cada poder tiene una función específica: El Poder Legislativo: hace las leyes; El Poder Judicial: es el que interpreta las leyes y las hace cumplir a través de sus sentencias, y El Poder Ejecutivo: ejecuta las leyes. Finalmente es Federal: porque permite que convivan dos clases de gobiernos: los provinciales, ya que cada provincia se gobierna a sí misma; y el federal que abarca todo el territorio de la Nación. Sería interesante mirar los últimos acontecimientos teniendo en cuenta esta división de poderes en la forma de gobierno, elegida por los constituyentes que redactaron nuestra Carta Magna.- Fuentes: wikipedia; argentina.gob.ar

