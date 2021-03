» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 07/mar/2021 de La Auténtica Defensa. La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; ¿La salvación, es gratis?

Un orgullo argentino parece ser que la educación estatal es gratis, las universidades gratuitas, por eso allí vienen extranjeros a estudiar, la salud es gratis, la seguridad es gratis, algunos servicios subsidiados son muy baratos, y es más, algunos quisieran que sean "totalmente gratis", pero el tema es que "Nada es Gratis", siempre alguien lo termina pagando, con el gasto público desbordado, impuestos excesivos, emisión descontrolada, inflación, hiperinflación, etc., o sea "Nada Es Gratis". Lo que no se paga en dinero, se paga en recursos, que son desperdiciados, en presupuestos engañosos, en transportes en ruinas, en cortes de luz y gas, en tiempo mayor de trabajo, en contratar servicios privados pagos, por no ser eficiente lo público, etc., etc. "El almuerzo gratis no existe". Si alguien me invita a un almuerzo, lo paga él. Si no, lo tengo que pagar yo. Pero,… "siempre, alguien lo paga". Conozco padres humildes que con mucho esfuerzo envían sus hijos a escuelas, colegios, o universidades pagas, ¿Por qué? por los paros, y la calidad mediocre o mala, de la educación. Lo que implica un verdadero sobre-impuesto a la educación. Otro tema, ¿Sabías que nosotros debemos "pagar" por nuestros pecados? Si bien, "Dios es bueno y misericordioso", pero resulta que también "Dios es justo", y para Él, sería "injusto" que alguien cometa un delito y no pague por ello. Evidentemente el cielo no es Argentina. Pero, anticipadamente, Él diseñó una solución, un plan, "alguien lo tenía que pagar", y como Dios nos quiere dar una oportunidad; lo envió a Jesucristo a pagar por mis pecados, ¡El murió y resucitó por ti, por mí, y por todos! Para pagar por mis pecados, y por nuestros pecados. ¡Jesucristo pagó por los pecados de la humanidad! ¡Y nosotros estamos incluidos, pues somos parte de esta humanidad pecadora! Pero para ser beneficiarios de eso, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y aceptar el pago hecho por Jesucristo, de mis pecados. "La Biblia" dice en: (Romanos 3:23) por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, (24) y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios envió a Jesucristo y Él dio su vida por nosotros, y es por medio de Jesucristo que podemos llegar a Dios! Porque, si Jesucristo dio su vida por nosotros, por nosotros murió y resucitó por nosotros, obviamente, es Jesucristo quien nos lleva a Dios. Que terrible es que la gente no busque a Dios, Y luego se pregunte por qué el mundo está yendo todo mal o al revés de lo deseable. Que terrible es que a diario buscamos los periódicos para leer tragedias y jamás buscamos leer lo que Dios dice en "La Biblia". Que Insensato es, cómo todo mundo quiere ir al cielo, pensando que pueden llegar ahí sin tener que creer, sin amar a Dios por sobre todas las cosas, y sin pagar por sus pecados. Ni hacer lo que "La Biblia" dice. … "Nada es Gratis", alguien lo tiene que pagar. Deja ya de preconceptos, y/o de ignorar las cosas de Dios, y de preocuparte que piensen los demás de ti. Ya es tiempo de preocuparte "que piensa Dios de Ti". ¿Quieres saber mas del que pagó por tus pecados, para que a ti te sea gratis? Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de Dios. "La Biblia", ¡Dios te bendiga! ¡Hasta la próxima semana! Luis Rodas Varela 447 (ex.Rivadavia) - Campana -Tel. 03489.427296 luisgurodas@yahoo.com.ar





