PAPA FRANCISCO EN IRAK

La visita de su Santidad a Irak marca un acontecimiento importante al ser el primer Papa que llega a este país, donde la comunidad cristiana ha sido golpeada por la persecución, la discriminación y el martirio.

Visitó su capital, Bagdad, donde celebró la Santa Misa en la Catedral de San José y la patria de Abraham, la llanura de Ur, donde se realizó un Encuentro Interreligioso. Allí, el Papa Francisco reflexionaba: "Desde este lugar que es fuente de fe, desde la tierra de nuestro padre Abrahán, afirmamos que Dios es misericordioso y que la ofensa más blasfema es profanar su nombre odiando al hermano. Hostilidad, extremismo y violencia no nacen de un espíritu religioso; son traiciones a la religión. Y nosotros creyentes no podemos callar cuando el terrorismo abusa de la religión. Es más, nos corresponde a nosotros resolver con claridad los malentendidos. No permitamos que la luz del Cielo se ofusque con las nubes del odio. Sobre este país se cernieron las nubes oscuras del terrorismo, de la guerra y de la violencia. Todas las comunidades étnicas y religiosas sufrieron. Hoy rezamos por todos los que han padecido semejantes sufrimientos y por los que todavía se encuentran desaparecidos y secuestrados, para que pronto regresen a sus hogares. Y rezamos para que en todas partes se respete la libertad de conciencia y la libertad religiosa; que son derechos fundamentales".

Más adelante decía: "El camino que el Cielo indica a nuestro recorrido es otro, es el camino de la paz. Este requiere, sobre todo en la tempestad, que rememos juntos en la misma dirección. No es digno que, mientras todos estamos sufriendo por la crisis pandémica, y especialmente aquí donde los conflictos han causado tanta miseria, alguno piense ávidamente en su beneficio personal. No habrá paz sin compartir y acoger, sin una justicia que asegure equidad y promoción para todos, comenzando por los más débiles. No habrá paz sin pueblos que tiendan la mano a otros pueblos.

Rezamos por la fecundidad del viaje apostólico del Papa Francisco a Irak, pidiendo a Jesús que lo fortalezca para anunciar el Reino de la paz y la fraternidad.



Encuentro Interreligioso en las Llanuras de Ur - Irak





DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

El Papa Francisco en más de una oportunidad se ha dirigido a las mujeres, recalcando el papel importantísimo que ellas ocupan en la vida civil y abogando por el reconocimiento pleno de sus derechos.

"La Iglesia reconoce el indispensable aporte de la mujer en la sociedad, con una sensibilidad, una intuición y unas capacidades peculiares que suelen ser más propias de las mujeres que de los varones".

"El genio femenino es necesario en todas las expresiones de la vida social; por ello, se ha de garantizar la presencia de las mujeres también en el ámbito laboral y en los diversos lugares donde se toman las decisiones importantes, tanto en la Iglesia como en las estructuras sociales", Evangelii Gaudium, n.103

¡¡¡FELIZ DIA DE LA MUJER!!!

CONVIVENCIA

Los seminaristas que están cursado sus estudios en el Seminario San Pedro y San Pablo de la Diócesis de Zárate - Campana vivieron, del 11 al 25 de febrero, un tiempo de oración, descanso y recreación.

Durante la convivencia recibieron la visita de varios sacerdotes de la diócesis, y la presencia de obispo Mons. Pedro Laxague y del obispo auxiliar Mons. Justo Rodriguez.

Compartieron la misa con las comunidades de las Parroquias: Nuestra Sra. de Luján (Baradero), Sagrada Familia (Los Cardales) y Ntra. Sra. del Rosario (Parada Robles).

También, tuvieron la gracia de asistir y colaborar con la liturgia de la dedicación y consagración del altar de @schoenstattlosolmos.

Acompañemos con nuestras oraciones a nuestros seminaristas.



Convivencia del Seminario Diocesano

INSCRIPCIÓN PARA LA CATEQUESIS DE INICIACIÓN CRISTIANA 2021

En la Secretaria parroquial de la Catedral Santa Florentina se pueden inscribir los niños, jóvenes y adultos que deseen prepararse para recibir los sacramentos de la Primera Comunión y Confirmación.

Para la inscripción deberán presentar fotocopia certificado de bautismo y DNI, los días martes y jueves de 9 a 12 y de 16 a 18 hs. en Av. Varela 382- Campana

Otros requisito es que los niños deben tener cumplido los 9 años o que estar cursando 4to. Grado.

La catequesis tiene un rol fundamental al ser el primer anuncio que nos dice: "Jesucristo te ama, dio su vida para salvarte, y ahora está vivo a tu lado cada día, para iluminarte, para fortalecerte, para liberarte". Es el anuncio principal, que va a ser anunciado de muchas formas a lo largo de la catequesis, en todas sus etapas y momentos.







VÍA CRUCIS

El vía crucis encierra un rico y profundo significado:

- Nos permite poner nuestra confianza en Dios

- Nos ubica en la historia

- Nos interpela

- Nos lleva a la acción

- Nos da certeza del amor fiel de Dios

El próximo el vía crucis se rezará en el Parque Urbano el viernes el 12 de marzo partir de las 17:30 hs y será transmitido en vivo por el Facebook Catedral Santa Florentina Campana

Caminamos junto a Jesús condenado por los hombres, sabiendo que Él nos da la libertad eterna.

