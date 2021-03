P U B L I C







No se puede entender la realidad pensando que la Tierra es plana y que está sostenida por una tortuga. En estos tiempos, esto no es señal de falta de inteligencia. Sino que es sencillamente deshonestidad, descompromiso y falta de voluntad para confrontar las necesidades de estos días. Del mismo modo (o de un modo mayor) negar la realidad extraterrestre obstaculiza la comprensión de los problemas más elementales y críticos que vivimos. Incluso el de nuestra supervivencia a nivel global y planetario. Nuestro planeta se está agotando por el esfuerzo que hacemos entre todos para sostener al propio poder que nos domina. Somos esclavos y nadie lo quiere aceptar. Nadie va por una revolución contra el poder y nadie hace el esfuerzo para incluir ese pequeño gran detalle que nos falta en nuestra cosmovisión. A pesar de ello los extraterrestres por conmiseración, insisten en la posibilidad de un contacto. Y lo hacen público y nos entregan evidencias y sus palabras a través de la misión de Giorgio Bongiovanni. https://www.thebongiovannifamily.com/mensajes-2021/9446-astronaves-de-luz-el-contacto-continua.html Porque comprender que los extraterrestres nos están visitando es una revolución en sí misma. Porque aceptar su existencia es como aceptar la naturaleza del sol. Nadie puede vivir pensando que aquello que brilla en el Cielo puede ser o no algo. El universo está poblado de millones de millones de civilizaciones cuyo arquetipo en esencia es el mismo que el nuestro: la humanidad. Sin embargo nosotros vivimos con la cabeza enterrada, no nos emancipamos… pensamos que somos uno en mil millones, nuestro ego nos hace creer que somos únicos y nuestra oscuridad de que nuestra crueldad desparramada por todo el planeta, es una cuestión inevitable en nuestra historia. Sin embargo… sin embargo… Ellos, los extraterrestres nos siguen visitando y preparan el contacto masivo. Aquel contacto que dejara helados a todos. Aquel contacto que esperamos quienes amamos la naturaleza y queremos que nuestra sociedad viva en simbiosis con ella. Aquel contacto que dejara a los poderosos con ganas de no haber nacido. "…es por ello que a lo largo de vuestra historia encontráis escritos de aquellos a los que vosotros llamáis religiosos o místicos, profetas o mensajeros de dios que han tenido contactos con las dimensiones superiores de las cuales venimos nosotros. Nuestra historia, la historia de nuestra presencia en el planeta tierra, ha sido continuamente trasmitida por nosotros a las personas simples y sensibles de vuestra sociedad a través de apariciones angélicas y divinas. La nuestra jamás ha sido una política agresiva, jamás hemos tenido objetivos expansionistas absurdos como los vuestros, a nosotros no nos interesa conquistar vuestro, u otros mundos, o condicionar sibilinamente a vuestra sociedad humana para luego apoderarnos de ella. A nosotros no nos interesa poseer algo, porque tenemos todo. somos los seres más ricos del universo porque tenemos una tecnología 15.000 millones de años más antigua que la vuestra, viajamos por el cosmos, somos amigos de dios y de las fuerzas celestes como vosotros las llamáis, conocemos a Cristo, la naturaleza de los soles, de los planetas, de las estrellas y de las galaxias, conocemos la función de los cometas, cómo se reproduce el universo, cómo nace, se absorbe, para volver a renacer, sabemos que el cerebro que gobierna el cuerpo de los seres humanos no es más que la inteligencia-espíritu. Por lo tanto ¿de qué tendríamos que apoderarnos? ¿De vuestra sociedad que aún se encuentra en el estado salvaje, bestial, feroz y sanguinario? El espíritu que nos guía está en la antítesis del vuestro. Nosotros observamos atentamente vuestros mundos, los estudiamos y tratamos de ayudar en su evolución a los seres vivos que los habitan. A menudo vemos transitar a miles y millones de personas por un estado espiritual de experimentación más o menos pacífico en lugares dimensionales de gran sufrimiento, en una regresión evolutiva que en vuestros textos sagrados ha sido definida como la segunda muerte, en la que se pagan precios muy altos por los errores cometidos. Tenéis que decidir cambiar definitivamente porque los tiempos ya están maduros y pronto la segadora divina pasará en forma implacable por vuestra humanidad adúltera y malvada para separar con el tamiz el trigo de la cizaña. Por vuestro bien os exhortamos a no volver a presentar a nuestra sociedad como el espejo de lo que sois vosotros: mezquinos, hipócritas, "conquistadores" a como dé lugar de cualquier cosa que os agrade, bombas de extracción y langostas del maravilloso planeta-saras que os alberga. ¡Tenéis que cambiar y finalmente aprender! Tenéis que explicarle a vuestros hijos que la tecnología que hemos alcanzado, la de superar la velocidad de la luz, nace de una evolución espiritual que tiene miles de millones de años de antigüedad. Tecnología de la cual estáis muy lejos, gracias a Dios, porque si hubierais alcanzado una ciencia capaz de poder superar la velocidad de la luz os habríais organizado para ir al ataque de civilizaciones del universo para conquistarlas. Pero la inteligencia cósmica, las leyes universales físicas y espirituales os lo impedirán, así como en el pasado reciente os han impedido alcanzar la luna después del lanzamiento del Apolo 17. Vuestros poderosos saben que os ha sido impedido llegar al satélite natural de la tierra porque vuestra intención era la de utilizar el suelo lunar como base para realizar experimentos atómicos. Se os han dado signos claros que demuestran que nuestra confederación os impedirá ir a explotar el espacio mientras sigáis demostrando de ser una raza agresiva y peligrosa. Queremos repetiros una vez más que estamos en la tierra para ser, así como lo son quienes han sido elegidos por Jesús de Nazaret, aquel que personifica la luz crística universal. Testigos y anunciadores de una manifestación cósmica extraordinaria que tendrá lugar, a pesar de que la civilización del planeta tierra sea una civilización negativa y violenta. Pronto se manifestará un gran milagro por segunda vez en vuestra historia. un acontecimiento cósmico y divino: el descenso a la tierra, con su apariencia humana de Jesús de Nazaret, de un ser al que nosotros consideramos como la inteligencia cósmica, es decir, aquel que compenetra y da vida a todas las cosas. Vosotros lo llamáis Cristo, dios, espíritu santo, nosotros lo definimos la altísima inteligencia cósmica. Deseamos que este mensaje que os acabamos de transmitir a través de nuestro incansable amigo y mensajero que escribe, pueda haber aclarado finalmente a quienes aún se tambalean en la ignorancia y en la oscuridad la naturaleza de nuestra manifestación en vuestro mundo, quiénes somos, de dónde venimos y qué es lo que queremos. Deseamos que algún día nuestras almas pacíficas y llenas de amor por vosotros puedan tener la gran alegría de ver una película en la que finalmente nos presentéis a vuestra sociedad en una expresión de arte y cultura universales en la que nosotros abracemos a los amigos terrestres y salvemos a la humanidad de la autodestrucción. ¡Paz! Semarus saluda con amor a los amigos y hermanos de la tierra San Giovanni di Polcenigo-PN (Italia) 13 de Noviembre de 2016 - 20:18 hs. G. B https://n9.cl/aotta

El día que la tierra se detuvo:

El contacto masivo extraterrestre; una realidad que pronto revolucionará el planeta

