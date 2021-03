DIARIO ZONAL DE LA MAÑANA

ALMA: La categoria está comenzando la presente temporada este fin de semana en el autódromo de Gualeguaychú donde desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. PRESIDENTE: En reciente nota televisiva Sandro Ariú dejó en claro que no será el nuevo presidente del Club del Caño 4x4 y dijo que su actual presi Javier Murillo ocupa muy bien el cargo y desde su experiencia sigue muy bien en su lugar. ENCONTRAR: Dias atrás se pudo encontrar a algunos dirigentes del club del primer auto argentino Manuel Iglesias trabajando en el museo con Adrian Chiorazzo a la cabeza para dejar el mismo para los visitantes que podrán visitarlos en un tiempo no lejano. PONER: La cuestión es que el Museo necesitaba una limpieza de estas características y poner en valor todo los vehículos que allí forman parte del parque de autos que lo componen. TURISMO CARRETERA: La categoria va en la búsqueda de la segunda fecha del campeonato en el autódromo Galvez durante este fin de semana. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través de ACTC Grup. IDEA: La idea es tener la posibilidad de encontrar en nuestra zona otro lugar para poder salir a girar con un karting y aunque nada puedo confirmarlo cada vez suena con mayor fuerza esta posibilidad. PICADAS: Se viene la nueva fecha del campeonato de Picadas "Osvaldo Morresi" en el picódromo de San Pedro para todas las clases que la conforman donde el 13 de marzo dará curso a esta especialidad del automovilismo. DECISION: Los dirigentes de la categoria Alma decidieron tras el fallecimiento de Luis Altuna y Ruben Scalercio que este campeonato que arranca lleve el nombre de Altuna y la carrera de este fin de semana sea el Gran Premio Scalercio en una decisión acertada para quienes estuvieron muchos años transitan la categoría. PAKO: Esta especialidad del karting se presenta este fin de semana en el kartódromo argentino dentro del predio del autódromo de Galvez llevando adelante otra fecha del campeonato. Desde las 10 hs comienza su espectáculo. PARTICIPO: Ante la posibilidad de correr en karting Juan Zucconi se subió a la categoria Kart Plus donde ya participó en la última carrera nocturna donde Panchito si bien largo desde el fondo fue avanzando hasta que el motor dijo basta! REGRESO: Finalmente luego de algún tiempo decidió regresar al automovilismo y Mariano Giozzi se sumó al equipo de su amigo Victor Gonzalez y desde su lugar formará parte importante para este regreso del topo a la alta competencia. ESPERAR: La audiencia de Silvestre Gallo en la carrera de Arrecifes dias atrás tuvo que ver como se termino el Fiat Uno en un tiempo donde no se pudo probar se tomó la determinación de esperar la próxima competencia. TC PISTA: Luego presente nuevo de la categoria llevando adelante su segunda fecha del campeonato en el autódromo Juan y Oscar Galvez este fin de semana donde desde las 11 hs comienza la televisación a través de la TV Pública. PREPARAR: Fernando Moreno se prepara para esta fecha de las picadas deseando llegar con su auto par a retomar la actividad que últimamente no pudo concretar con el auto que ellos realizan en su taller. CONFORME: Leandro Cracco viene de correr en el Turismo Pista en la Clase Uno en la categoria Uno donde si bien no tuvo el mejor resultado quedó conforme por haber arrancado la categoria y se mostró cómodo por el trato que recibió. ENFRENTAR: La continuidad en la categoria para el zarateño Cracco también está supeditado al tema de los presupuestos que deberá enfrentar para ir carrera por carrera como lo exige el presente calendario. APAK: La categoria de karting comienza su campeonato este fin de semana dándole curso a su presente torneo con todas sus clases donde desde las 10 hs comienzan con la clasificación. CUBIERTAS: El presidente de la Formula NG Ruben Perez hizo saber a sus pilotos que el actual tema de las cubiertas Pirelli que utiliza la categoria están bajo una de la marca con mucho experiencia y trayectoria para quienes ponen en dudas algunas situaciones. MARCHA: Este es el mes donde se pondrá en marcha un nuevo encuentro de los Jeeps donde desde Campana los componentes del Club del Caño 4x4 son parte del mismo emprendimiento y esperan esta fecha. GUARDADO: Dentro de este contexto el gastronómico Sandro Ariú será parte de la misma propuesta donde ya tiene su Jeep listo para correr guardado en su galpón. GIRAR: Días atrás se lo pudo ver una vez más en el kartódromo de Zárate al ex piloto de la Formula Renault y el TC Pista Mariano Raina girando con su karting básicamente para girar como para no olvidarse de todo lo que mostró en pista. DETERMINAR: El piloto de Campana Juan Pablo Galliano no fue de la partida en la última carrera del TC Bonaerense pero ya se determinó que en la próxima carrera participa la Clase "A" con la Cupecita Chevrolet. MOTIVADO: Cuentan allegados que el hombre se muestra motivado para poder sumarse a la alta competencia en el contexto de este año y Pablo Villaverde está aguardando ese momento. Mirá vos! DURAS: Si bien hubo declaraciones en las redes duras por parte de Pablo Clerici el actual piloto de karting aseguró que si las cuestiones económicas se lo permite va a continuar en la categoria Kart Plus. DISFRUTAR: Se dejó ver en el kartródromo de Zárate girando dias atrás Diego Barletta con su karting disfrutando de esta pasión amenada por su papá en su momento. TRABAJAR: Luego de sus vacaciones por la costa atlántica Franscico Iglesias trabaja en el auto de cara a las próxima picada en el l Picódromo de San Pedro donde viene participando en la clase ocho. VOLCAR: No mucho se supo de lo que le aconteció a Iñaqui Murillo cuando volcó en su momento que no pasó mas allá de un susto. Para el joven que viene militando en las competencias de los Jeeps. CAMPEONES: Finalizó el campeonato 2020 en la categoria RF en el kartódromo Argentinos donde los campeones fueron en la Juniors: Alexander Gargaglioni, en la Seniors: Alejandro Lanigau y en la Clase Master: Ariel Dominguez. LUGAR: El Procar viene de correr en el autódromo de Galvez donde en la Clase A participó el zxarateño Juan Carlos Bava que quedó en el lugar vigésimo cuarto con la atención del Ford por parte de los hermanos Caggiano y la motorización a cargo de Matías Guillen. HERMANOS: Siguen los trabajos en los autos para el ralley del equipo Team Emma Sport de cvara a la prtóxima competencia de la categoria Rally Federal en los próximos días donde los hermanos Emma esperan ser parte de esta propuesta. DUDOSA: Todo hace pensar que Ignacio Lopez este año ve dudosa la posibilidad de correr en la categoria Prokart por cuestiones presupuestarias lo que llevaria a correr solamente en la categoría RF como posibilidad la única de las propuestas. TALLER: En el taller se trabaja de cara a la próxima carrera de ciclomotores por parte de Juan Manuel Acosta en las dos motos que están participando en el circuito de Marcos Paz. SUEÑO: Como lo deseaba finalmente Ivan Gonzalez concretó el sueño de correr la semana pasada en la categoria GT 900 en la Clase A en el autódromo platense donde más allá de cualquier resultado el zarateño debutó en la categoría. ALQUILER: El alquiler de karting en el kartódromo de Zárate está disponible para todos aquellos que gustan de esta posibilidad con karting acondicionado como para entender de que se trata esta posibilidad de girar en el mejor escenario de nuestro país. CARRERA: Los dirigentes que rigen los destinos de la categoria Turismo Pista dejaron establecido que su propia carrera para encarar la segunda fecha del campeonato en el autódromo de Olavarria el venidero 28 de marzo donde ya no estará contemplado realizar puebas en el autódromo en lo previo. ELECTRICO: El armado y desarrollo de un auto eléctrico en su taller en nuestra ciudad Sergio Tapié sigue avanzando en este proyecto que lo tiene muy motivado y entusiasmado que sigue dándole curso a su sueño. Bienvenido! PRESENTACIÓN: Nueva presentación del limeño Yamil Bottani en la Clase GTB del TC Regional que con la Chevy con el número 45 en los laterales atendido por el Roma Racing ya encara esta nueva fecha del presente campeonato el venidero 4 de abril en La Plata. TITULO: El que acaba de obtener Emiliano Falivene en su clase dentro de la categoria Kart Plus donde el representante de Zárate lo disfrutó y festejó intimamente con asado para su equipo donde se tatuó en su brazo con el número uno como para no queden dudas. NUEVAS: Ya comenzaron a ingresar las nuevas motos eléctricas as nuestra ciudad en el salón de la esquina de Rawson y Alberdi donde sorprende las novedades que se ven en los nuevos modelos para todas las posibilidad de elegir. POSIBILIDAD: La alianza estratégica entre la ACTC y Rotax Argentina dará esa posibilidad a campeones del certamen Rotax Max Challege Bs As 2021 y dentro de este contexto de ese acuerdo la ACTC a algunos de los campeones del certámen de la categoria de Karting. MOTORISTA: Por estos dias el motorista Marcelo Lopez está definiendo su futuro para realizar sus trabajos en una categoria de karting donde además desde otra le ofrecieron que se incopora para abastecer con elementos para los karting. Aún no tomó ninguna decisión. DUEÑO: Para no crear expectativas el dueño del auto de carrera les hizo saber a sus amigos, seguidores y familiares que no sabe si en algún momento podrá correr en esta temporada mas allá que los trabajos en el auto están muy avanzados. Quizás Zárate no tendrá a su representante en el TC Regional. ARMAR: Alejandro Ferrari comenzó los trabajos para armar un casco para el Rally Federal y ya sabe que es un trabajo a largo plazo como pensar en el próximo año dado que no posee todo ese tiempo como pensar ponerle una fecha. MUJERES: El equipo de mujeres que se incorpora a la categoria Tope Race ya es un hecho donde son 4 las señoritas y serán de a poco sumándose con el respaldo que necesitan para estar también ellas en la alta competición. ESTABLECER: Por decisión de los organizadores de la carrera de la Kart Plus el próximo fin de semana se deben poner con los dirigentes para dejar establecido las personas que estarán en el equipo el dia de la competencia. Que conste en acta! CAMPEON: En una definición en una carrera extraordinaria en el Tope Race el pasado fin de semana el piloto de Del Viso Matias Rossi con el Toyota que alcanzó su campeonato número diez en lo personal y se llevó todo en la categoria con otro título.

