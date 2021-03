» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 07/mar/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Deportivas

7 de Marzo de 2021







TC: SANTERO, PRIMERO En el arranque de la segunda fecha de la temporada 2021 del Turismo Carretera, el mendocino Julián Santero (Ford) fue el más rápido de la clasificación con un tiempo de 1m33s169. Segundo quedó el ganador de la primera fecha, Agustín Canapino (Chevrolet), mientras Mauricio Lambiris (Ford) se ubicó en el tercer lugar. Serán quienes encabecen las tres series que se disputarán hoy desde las 9.50 horas. La final se pondrá en marcha a las 13.20 (está pautada a 20 vueltas) y contará con la presencia de público en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires. En el TC Pista, la pole position quedó para Santiago Álvarez (Dodge), mientras en segundo lugar se ubicó Martín Vazquez (Dodge). Ambos largarán desde adelante las dos series que se desarrollarán desde las 9.00. En tanto, la final se largará a las 12.10 (está pautada a 15 vueltas). En esta segunda fecha de "la telonera" está participando el intendente de nuestra ciudad, Sebastián Abella (Dodge), quien fue 34º y 33º en las dos sesiones de entrenamiento y, posteriormente, quedó 34º en la clasificación.



VUELVE FEDERER Después de trece meses sin partidos oficiales y un par de intervenciones en su rodilla derecha, el suizo Roger Federer retorna al circuito mundial en el ATP 250 de Doha que comienza este lunes. A sus 39 años, el ganador de 20 Grand Slams debutará en la segunda ronda, ya que es el segundo preclasificado del torneo que cuenta con el austríaco Dominic Thiem como máximo favorito. BÁSQUET: LIGA NACIONAL En la continuidad del certamen, luego de la realización del Final Four del Súper 20, ayer jugaron: San Martín de Corrientes 95-75 Oberá Tenis Club y Atenas de Córdoba 80-56 Olímpico de La Banda. Antes lo habían hecho: Instituto 96-79 Platense, Obras Sanitarias 75-58 Ferro Carril Oeste y San Lorenzo 79-73 Platense. El líder del certamen es Quimsa de Santiago del Estero (récord 25-5) y luego se ubican San Lorenzo (24-8), San Martín de Corrientes (21-9) y Regatas Corrientes (21-9). NBA: ALL STAR GAME Por la pandemia de coronavirus, el fin de semana de las estrellas de la NBA quedó reducido a una sola jornada. Así, hoy se disputará una nueva edición del All Star Game entre equipos liderados por LeBron James y Kevin Durant. Además, también se desarrollarán los concursos de triples y habilidades, mientras el de volcadas se realizará en el entretiempo del juego principal. En cambio, no se disputará el Rising Stars Challenge, el partido entre jugadores de primer y segundo año que se divide en Team USA y Team World para el cual había sido seleccionado Facundo Campazzo. TOKIO: YA SON 145 Con la clasificación del doble par ligero femenino integrado por la zarateña Evelyn Silvestro (22 años) y las dos veces olímpica Milka Kraljev (36) en el Preolímpico de Rio de Janeiro, la delegación de Argentina para los Juegos Olímpicos de Tokio ya cuenta con 145 deportistas confirmados. Sin embargo, la nómina de atletas nacionales para la cita que comienza el 23 de julio todavía puede seguir creciendo.

