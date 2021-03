Igualaron 1-1 en el Nuevo Gasómetro. Ayer, además, Colón logró su cuarto triunfo en fila y prolongó su inicio ideal. Hoy juega Boca, que visita a Vélez, el otro equipo que todavía está perfecto.

Anoche, en el cierre de la jornada de sábado de la cuarta fecha de la Copa 2021 de la Liga Profesional de Fútbol, San Lorenzo y Huracán igualaron 1-1 en el Nuevo Gasómetro.

Franco Di Santo abrió la cuenta para el conjunto de Boedo a los 32 minutos de la primera parte, mientras Franco Cristaldo empató para los de Parque Patricios a los 26 del complemento.

Con este resultado, el Ciclón llegó a cuatro puntos en cuatro presentaciones y acumula tres fechas sin triunfos. Por su parte, el Globo suma dos empates y una derrota y debe completar los 18 minutos que le restan al partido que igualaba 1-1 con Atlético Tucumán cuando se suspendió por intensas lluvias.

Ayer, además, Colón estiró su gran momento en el arranque de esta Copa 2021: derrotó 2-1 como local a Aldosivi de Mar del Plata y logró su cuarto triunfo consecutivo, por lo que se mantiene como líder de la Zona 1 con puntaje ideal.

Por su parte, Lanús superó 2-1 como local a Atlético Tucumán. Así, consiguió su tercera victoria e igualó en lo más alto de la Zona 2 a Independiente y Vélez Sarsfield.

En los otros dos partidos de ayer, Godoy Cruz derrotó 3-1 a Platense en Mendoza, mientras Sarmiento y Talleres igualaron 1-1 en Junín. Antes, el viernes, Independiente le había ganado 3-1 como visitante a Newells, mientras Central Córdoba (SdE) igualó 1-1 como local ante Banfield.

El duelo más atractivo de este domingo estará en Liniers, donde Vélez será local ante Boca Juniors con la intención de prolongar su arranque ideal. En tanto, el Xeneize (5 puntos) buscará un triunfo que lo deje a solo un punto de la cima de la Zona 2.

Además, este domingo se medirán: Arsenal vs Estudiantes (17.10), Patronato vs Unión (19.20) y Gimnasia vs Defensa y Justicia (19.20). La programación de esta cuarta fecha se cerrará mañana lunes con Racing Club vs Rosario Central (19.15) y River Plate vs Argentinos Juniors (21.30).