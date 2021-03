» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 07/mar/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Fútbol

ELIMINATORIAS POSTERGADAS La próxima doble-fecha de las Eliminatoarias Sudamericanas rumbo al Mundial "Qatar 2022" fue suspendida por la CONMEBOL a raíz de la negativa de países como Alemania e Inglaterra de ceder a los jugadores sudamericanos por las medidas sanitarias relacionadas a la pandemia de coronavirus. La Selección Argentina tenía programados encuentros ante Uruguay y Brasil para el 26 y el 30 de marzo, respectivamente.



PRIMERA B METRO Ayer comenzó el Torneo Apertura 2021 con seis partidos: UAI Urquiza 1-0 San Miguel, Deportivo Armenio 0-2 Flandria, Villa San Carlos 1-1 Cañuelas, Defensores Unidos 1-1 Acassuso, Fénix 0-1 Sacachispas (el campanense Juan Ignacio Mercier fue suplente) y Los Andes 0-0 Argentino de Quilmes. Hoy juegan Colegiales vs J.J. Urquiza. Y quedó postergado Comunicaciones vs Deportivo Merlo. PRIMERA C El Torneo Apertura 2021 se puso en marcha ayer con dos encuentros: Leandro N. Alem 0-0 Real Pilar y Excursionistas 3-0 Victoriano Arenas (fue titular el campanense Germán Águila). Hoy continuará la primera fecha con Ituzaingo vs Laferrere, San Martín (B) vs Midland, Sportivo Italiano vs Luján y El Porvenir vs Deportivo Español. Mañana juega: Argentino (M) vs Claypole y Berazategui vs Lamadrid. Fue postergado Central Córdoba (R) vs Atlas. LIBERTADORES FEMENINA La Copa Libertadores de América Femenina se está disputando en nuestro país y ayer fue el turno del debut de River Plate, que igualó 0-0 con Sol de América de Paraguay en un partido disputado en el estadio Nuevo Francisco Urbano de Deportivo Morón. El otro equipo argentino que participa del certamen es Boca Juniors, que el viernes empató 1-1 con Santiago Morning de Chile. EL BARSA ARRIMA Por la 26ª fecha de La Liga de España, Barcelona derrotó ayer 2-0 a Osasuna (los goles de Alba y Moriba llegaron tras pases de Lionel Messi) y quedó a dos puntos del líder Atlético Madrid, que hoy disputará el derby de la capital española frente a Real Madrid (12.15, DirecTV).

