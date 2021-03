Las críticas a la Justicia fueron el eje de la marcha por el #8M en Campana

P U B L I C



Cientos de vecinas cuestionaron el accionar de los jueces y fiscales. También se expresaron críticas hacia distintas dependencias municipales y los medios de comunicación. Además se recordó a Keila Moreira y se exigió castigo para sus asesinos. La marcha por el Día Internacional de la Mujer convocó a cientos de vecinas en el centro de la ciudad, que marcharon en una sola columna manifestando fuertes críticas contra la Justicia, distintas gestiones políticas y los medios de comunicación. También tuvo visibilidad el reclamo por el femicidio de Keila Moreira, la joven de 16 años asesinada de un balazo en la cabeza en octubre y por cuyo caso todavía hay una acusado con pedido de captura. Después de un 2020 de fuertes restricciones debido a la pandemia de coronavirus, la convocatoria volvió a ser masiva. Alrededor de las 18 horas comenzaron a concentrarse distintos colectivos y agrupaciones -así como mujeres independientes- en la plaza Eduardo Costa. Y pasadas las 19 zarpó la movilización, que llevó al frente la consigna por una reforma "transfeminista" de la Justicia abogada por la Asamblea permanente de mujeres y disidencias de Campana. "Noto que cada vez la avanzada de la agresión y de la violencia es cada vez más grande. Hay una agresión en la sociedad, se ve en todos lados, en las calles, en las redes sociales. Calculo que tiene que ver con un momento histórico, con necesidades que se están pasando. La necesidad económica nunca estuvo desligada del tema de la violencia", expresó Carla Navazzotti, de Mujeres Peronistas y MRP Mujeres. "Pero de todas maneras -continuó- también tenemos que decir que estamos muy desprotegidas por la Justicia, que nos desampara muchísimo. Es increíble la cantidad de chicas a las que lo único que les ofrece la Justicia es una perimetral o algo por el estilo, y eso es insuficiente, no alcanza para salvar la vida de las mujeres. Tienen que ponerse en serio a reformar la Justicia y darnos la ayuda que necesitamos". Fue una marcha hegemonizada por personas que se identifican con el espacio político del Frente de Todos, aunque hubo vecinos ligados a sectores de izquierda e independientes. Incluso se pudo advertir la adhesión de un grupo ambientalista. Resaltó la presencia de la diputada provincial Soledad Alonso -marchó al frente- y la concejal Soledad Calle. También se destacó el acompañamiento de las mujeres de Somos Barrios de Pie. Aldana Godoy, una de sus integrantes, comentó que eran trabajadoras de los comedores populares. "Somos mujeres la mayoría que los llevamos adelante", aseguró la vecina, quien lamentó la "muy dura vida" que padecen las mujeres que viven en los barrios de la ciudad. "Estamos muy abandonadas, la pasan mal las chicas. En todos los barrios donde tenemos comedor -Las Tablitas, La Josefa- sabemos de muchos casos de violencia y de otras cosas", reconoció Godoy. Y criticó la falta de apoyo de las autoridades: "La Justicia no actúa de manera adecuada, la Policía no da bola o no toman las denuncias". Las críticas a ambas instituciones fueron el eje del #8M en Campana. La movilización se detuvo frente a las oficinas del Ministerio Público Fiscal de Sarmiento y 9 de julio. Allí se manifestaron cánticos y consignas contra el accionar de los jueces y fiscales. Más adelante, a la hora del micrófono abierto en la plaza, se expresaron cuestiona-mientos a los órganos de género bajo órbita municipal, la Secretaría de Desarrollo Social, el Servicio Local y también los medios de comunicación. "Hace un año atrás en esta misma plaza pedimos por más perspectiva de genero en los medios y aun seguimos esperando", aseveró Clivia Ricle, una de las mujeres que pasó delante del micrófono abierto. Por su parte, Lucía Carpano, una de las organizadoras de la marcha en el día de ayer, exigió que las autoridades "tomen medidas urgentes para prevenir la violencia y atender a las víctimas tales como la creación de refugios, abogades gratuites, acompañamiento interdisciplinarios y contención económica suficiente". El Día Internacional de la Mujer tiene sus orígenes en la militancia por los derechos laborales, políticos y civiles que encabezaron los movimientos socialistas y anarquistas en las sociedades industria-lizadas a comienzos del siglo XX. Los gremios también fueron parte del #8M local. Marisa Leiss, delegada de Suteba e integrante de su brazo político "Agrupación Mayo", definió el 8 de marzo como "un día de lucha para las mujeres" y exhortó a "seguir luchando para que las políticas se cumplan, militando y acompañando a las mujeres y familias víctimas de femicidios". Las que no dejaron de movilizarse este lunes fueron las compañeras de fútbol de Keila Moreira. "Vinimos a marchar por ella, porque no está, porque su asesino esté preso y porque al prófugo Matías Oviedo lo puedan encontrar. Nos tuvimos que mover mucho como para que la Justicia haga algo y los busque", manifestó Ludmila Cuadrado, en alusión a las marchas que realizaron por la ciudad para visibilizar el caso y exigir que las autoridades actúen. Cuadrado recordó a la joven asesinada como "la mejor dos" que tuvo Otamendi F.C. y una "muy buena piba, tranquila, que no se metía con nadie". "Vinimos a marchar porque sea la última víctima. Este año vamos a jugar sin ella, todo porque él la mato. Y tenía 16 años", lamentó la joven. Para Abril Ruiz, otra de las excompañeras de Keila, las protesta que organizaron desde su muerte "ayudaron un montón" porque de lo contrario el caso "iba a quedar en la nada". Hasta el momento la Justicia mantiene bajo prisión a Franco Moreira (19), el principal acusado por el crimen, mientras que continúa la averiguación de paradero del imputado Matías Oviedo (19). Hay una recompensa de $500 mil para quienes aporten datos. "La agarró esta persona, si se puede llamar así, y la destruyó. Ahora no estamos más con ella", dijo Ruiz sobre la joven víctima de violencia machista.



























