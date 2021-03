Un joven fue rescatado por la Policía

Amenazaba con arrojarse al vacío desde una pasarela peatonal sobre Ruta 6. Se trata del tercer intento de suicidio registrado en nuestra ciudad en poco más de una semana. Hace 4 años que la estructura espera ser reparada. Este domingo al atardecer, una vez más personal policial de nuestra ciudad intervino en la pasarela peatonal de Bellomo y Ruta 6 para evitar un suicidio. El lugar se encuentra a pocos metros de la denominada rotonda de Las Acacias, mano a Los Cardales. En esta ocasión, se trataba de un joven de 20 años con domicilio en el barrio Santa Florentina y al momento de ser abordado, mostraba cortes superficiales en sus muñecas. Se trata de un lugar particularmente peligroso, dado que esa pasarela fue parcialmente desmontada desde marzo de 2017, y una sección del cruce no tiene baranda. Ahí se presentaron móviles de Policía Local, Comando Patrulla y Motorizada. Luego de un extenso diálogo, el muchacho depuso su actitud y fue trasladado por el SAME hasta el Hospital San José, donde fue asistido. Una emergencia similar y en el mismo lugar, sucedió la semana anterior, más precisamente la noche del viernes 27 de febrero. El protagonista fue un hombre de unos 40 años, y también depuso su actitud. También ese fin de semana, otro hombre, de 63 años, intentó quitarse la vida de un escopetazo mientras se encontraba en su domicilio de la calle 25 de mayo, en el barrio Dalmine. Ingresó al Hospital San José con una herida en el abdomen.

El joven de 20 años, domicilio en el barrio Santa Florentina. antes de ser rescatado por el personal policial.





Felizmente, el joven depuso su actitud luego de dialogar extensamente con los uniformados.



4 AÑOS A fines de marzo se cumplirán 4 años del accidente que terminó con media pasarela peatonal. Jamás fue reparada o desmontada en su totalidad, posiblemente porque transformándose en una estructura inútil y peligrosa que en estos días, además, protagonizó dos intentos de suicidios en nuestra ciudad. El cruce peatonal que se encuentra a metros de la rotonda de Ruta 6, fue pensada como enlace entre dos paradas de colectivos que se encuentran a ambas manos de la ruta. Fue impactado por la batea de un camión cuyo chofer la accionó accidentalmente mientras transitaba mano a Los Cardales, y la sección faltante de la estructura jamás fue reemplazada.

Este marzo se cumplen 4 años desde que la batea de un camión impactó contra la sección ahora faltante.

#Dato intento de suicidio, fue anoche en la pasarela rota de Ruta 6 y Bellomo. un joven de 20 años que también presentaba cortes en las muñecas, fue persuadido por personal de UPPL, CP ?? y Motorizada, luego fue trasladado por ?? SAME al hospital San José. pic.twitter.com/0FjxPnV1WH — Daniel Trila (@dantrila) March 8, 2021

