El Ministerio de la Mujer de la Provincia lanzó el programa "Comunidades sin Violencias"

Se inició con un presupuesto de $500 millones y busca profundizar la intervención del Estado en los 135 municipios para abordar situaciones de violencia de género. "Lo que se busca es llevar las políticas con perspectiva de género a todos los rincones de la provincia", señaló la diputada provincial Soledad Alonso. Junto con el Gobernador Axel Kicillof, la Ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, lanzó ayer en La Plata el programa "Comunidades sin violencias" al que se le asignó un presupuesto inicial de $500 millones con la finalidad de promover el trabajo coordinado entre la Provincia y los 135 municipios para fortalecer los recursos humanos, técnicos y económicos que intervienen en las políticas de género de cada distrito, y profundizar las estrategias locales de prevención y salida de las situaciones de violencia por razones de género. "Lo que se busca es llevar las políticas con perspectiva de género a todos los rincones de la provincia", señaló la diputada provincial Soledad Alonso al respecto. La iniciativa forma parte del "Plan Integral de Abordaje de Violencia de Género", que implica entre otras medidas la creación de 20 oficinas de violencia de género para el abordaje de casos críticos y de alto riesgo, con el fin de que cada departamento judicial cuente con una herramienta interministerial e interjurisdiccional para defender los derechos de las mujeres; una campaña comunicacional orientada a la prevención, y el inminente ingreso de un proyecto de Ley Integral de Violencia de Género en la Legislatura bonaerense "que busca mejorar los procedimientos administrativos y judiciales dotando a todos los organismos intervinientes de la capacidad de adoptar medidas de protección graduales y más adecuadas a cada caso. Como bien dijo la Ministra Estela Díaz, las situaciones de violencia no pueden depender de que las víctimas encuentren una ventanilla donde ser escuchadas, el Estado tiene la responsabilidad de brindar una respuesta integral y unificada", agregó. CON LA MINISTRA RUIZ MALEC En su rol de sindicalista y presidenta de la Comisión de Trabajo de cámara baja bonaerense, la diputada Alonso participó ayer al mediodía a un almuerzo en la localidad de Moreno que fue convocado por la Ministra de Trabajo Mara Ruiz Malec en el marco de la conmemoración del Día de la Mujer donde asistieron unas 50 referentes que de diferentes organizaciones que integran la CGT, la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, y la Corriente Federal de los Trabajadores; además legisladoras nacionales y provinciales de extracción gremial. En la oportunidad, Alonso fue una de las oradoras: "La Ministra Ruiz Malec ratificó su compromiso de seguir avanzando en el camino de la igualdad entre hombres y mujeres en el mundo laboral, y reafirmó su pedido de una reforma judicial feminista y con perspectiva de género. Fue un encuentro de reflexión, donde repasamos reivindicaciones pendientes y acciones a futuro tendientes con miras a terminar con el llamado techo de cristal, la segregación ocupacional, que la mujer pueda acceder a tareas mejor remuneradas que históricamente han sido masculinizadas… Redefinir e igualar roles, incluso las tareas de cuidado, y obviamente, también terminar con el acoso laboral en cualquiera de sus formas. Reivindicamos desde nuestra lucha la igualdad una organización sindical efectiva, con perspectiva de género y donde se haga valer la equidad de género en los espacios de toma de decisiones".

En Moreno, Alonso participó de un encuentro con legisladoras y mujeres sindicalistas convocado por la Ministra Ruiz Malec. EN CAMPANA Luego del encuentro en Moreno, la legisladora provincial de nuestra ciudad también estuvo presente en la marcha convocada para ayer por la tarde por la Asamblea Permanente de Mujeres y Disidencias de Campana; y en la presentación del libro "Transforma tu vida" de la Dra. Cecilia López y la Lic. Irina Reboni, lanzado anoche en el salón Ronald Nash del edificio 6 de Julio. "Fue un día intenso en términos de agenda, pero también muy enriquecedor y militante. Cecilia como Irina tienen una personalidad muy inspiradora, no veo la hora de poder leer el libro" señaló sobre la actividad en el Ronald Nash y agregó: "El resumen de este 8M es que hay muchas cuestiones por reivindicar y corregir en varios terrenos, pero la cuestión principal es la de la vida: durante el 2020 sólo en la provincia de Buenos Aires hubo 94 femicidios, de los cuales uno fue el de nuestra vecina Keila Moreira, y uno de los dos involucrados todavía continúa prófugo de la Justicia. En lo que va del año, el promedio nos da que en el 2021 tenemos en la Argentina prácticamente 1 femicidio por día. Esto no puede ser, es una locura y tiene que parar. Acá no estamos festejando nada. Hoy en Campana también marchamos para ratificar lo que militamos a diario y tiene que ver con nuestro derecho a la vida, nuestra seguridad e integridad, a condiciones dignas y equitativas de trabajo, y claro, una reforma judicial feminista para que la Justicia cuente con perspectiva de género. Tenemos que aprovechar que hoy contamos con un estado nacional y provincial con vocación de abordar en serio el tema de género, ser más sororas aún, empáticas, comprometidas, involucradas y sobre todo organizadas para seguir empujando cada una desde su lugar una agenda feminista con igualdad de oportunidades y sin discriminación".

