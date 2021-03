El mediocampista acordó su salida tras una oferta que recibió de La Crema. En las próximas horas se confirmarán también los alejamientos de Juan Marcelo Ojeda y Enzo Fernández. En contrapartida, se oficializaron los arribos de Ezequiel Navarro Montoya y Juan Cruz Franzoni. Después del triunfo 3-1 en el amistoso frente a Comunicaciones, parecía que la conformación del nuevo plantel de Villa Dálmine ya estaba casi terminada. Pero el incidente que sufrió Catriel Sánchez horas después de aquel ensayo y situaciones que se configuraron en los últimos días generaron mayores movimientos de los esperados en Mitre y Puccini. La novedad más importante es la partida de Federico Recalde. El mediocampista de 24 años recibió una propuesta de Atlético de Rafaela, equipo dirigido por Walter Nicolás Otta, y vio con buenos ojos la posibilidad de emigrar, una situación en que la dirigencia Violeta acompañó la voluntad del jugador surgido de las divisiones juveniles. "Tiene por delante una posibilidad de crecimiento personal y deportivo para su carrera. Le deseamos a Fede la mejor de las suertes y todo el éxito en este nuevo desafío que se le presenta", señalaron desde el club. Recalde debutó en Primera División el 7 de marzo de 2015 frente a Atlético de Tucumán, en los minutos restantes del encuentro que había comenzado la jornada anterior y que debió suspenderse por el intenso diluvio que afectó a la capital tucumana. Sin embargo, recién encontró oportunidades reales de jugar en Primera cuando Walter Marchesi tomó las riendas del plantel en el Torneo de Transición 2016. Así, a lo largo de estos seis años, Fede sumó 85 partidos y 3 goles con la camiseta Violeta y, en este segundo ciclo del club en el Nacional B, es el cuarto jugador por mayor cantidad de presencias, solo por detrás de Horacio Falcón (90), Rubén Zamponi (86) y Ezequiel Cérica (86). En la actualidad, el campanense era una pieza importante dentro de la planificación de Felipe De la Riva. Aunque no asomaba como titular, dado que Ataliva Schweizer y Marcos Sánchez se perfilan para jugar de arranque en el centro del campo, seguramente iba a ser el principal recambio en ese sector. Ahora, mientras no haya nuevas incorporaciones, las alternativas para el uruguayo serán Laureano Tello y, quizás, Agustín Stancato, quien ha ocupado esa posición en las divisiones juveniles y la Reserva de Boca Juniors (por el momento, en los amistosos jugó como marcador central). Sin embargo, la salida de Recalde no será la última. En las próximas horas se confirmará también los alejamientos de Juan Marcelo Ojeda y el atacante Enzo Fernández. El arquero no iba a ser tenido en cuenta por De la Riva, su contrato finaliza en junio y tendría una oferta de Deportivo Madryn para jugar en el Federal A. Por su parte, "Chimba" nunca despegó desde su llegada y, viéndose postergado para el próximo campeonato, solicitó la rescisión para aceptar una oferta de Independiente de Chivilcoy, que recientemente ascendió al Federal A. En contrapartida, el fin de semana, el Violeta confirmó otros dos refuerzos: el arquero Ezequiel Navarro Montoya y el delantero Juan Cruz Franzoni. El hijo del "Mono" será el tercer guardameta, dado que el juvenil Francisco Salerno está lesionado y su recuperación lo mantendrá alejado de las canchas los próximos meses. Mientras Franzoni es un atacante de 21 años que surgió de Patronato de Paraná y que en la última temporada jugó en Sarmiento de Junín.



FEDE SE REENCONTRARÁ CON NICO OTTA Y FÉLIX BENITO EN ATLÉTICO DE RAFAELA. SE FUERON 10, LLEGARON 16 Con las últimas novedades, Villa Dálmine acumula hasta el momento un total de 10 bajas y 16 refuerzos respecto al último Torneo de Transición. La lista de salidas está integrada por Juan Marcelo Ojeda, Francisco Manenti, Juan Ignacio Alvacete, Maximiliano García, Federico Recalde, Saúl Nelle, Franco Marchetti, Lucas Cuevas Valentín Umeres (a préstamo a Talleres) y Enzo Fernández. En tanto, las incorporaciones confirmadas son los arqueros Emanuel Bilbao y Ezequiel Navarro Montoya; los defensores Rodrigo Caseres, Agustín Stancato, Zaid Romero, Franco Flores y Fernando Bersano; los mediocampistas Ataliva Schweizer, Marcos Sánchez, Leandro Larrea, Cristian Ojeda y Germán Díaz; y los delanteros Alejandro Gagliardi, Claudio Luciano Vázquez, Juan Cruz Franzoni y Stefano Zarantonello. En tanto, los que siguen en el plantel respecto al último torneo son el arquero Lucas Bruera; los defensores Facundo Lando, Santiago Moyano, Maximiliano Pollacchi y Facundo Rizzi; los mediocampistas Laureano Tello, Tomás Garro y Franco Costantino; y los atacantes Sergio Sosa y Catriel Sánchez (seguirá en Córdoba con su recuperación y, por el momento, no se reintegrará al Violeta). En el último campeonato también tuvieron minutos los juveniles Eduardo Vallejos y Gastón Martiré, mientras que Francisco Salerno y Lucas Cajes no jugaron, pero tienen contrato con el club. La lista de juveniles que entrenan con Primera se completa con Gino Olguin, Juan Ignacio Varela, Agustín Encina, Alexis Nievas y Tomás Chechic.

EL DELANTERO JUAN CRUZ FRANZONI SURGIÓ EN PATRONATO Y LLEGA DESDE SARMIENTO DE JUNÍN.

Primera Nacional:

Villa Dálmine; Federico Recalde seguirá su carrera en Atlético de Rafaela

