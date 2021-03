Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad.

REBALSE CLOACAL

"Rebalsa la cañería cloacal en la esquina de Vicente López e Iriart. Fuerte olores dentro de los hogares y en la vía pública. También es una zona transitada porque a metros se encuentra un colegio y una universidad, más los recaudos que existen por la pandemia" escribe Horacio.

FALTA DE BARRENDERO

"Colectora norte altura ex Rivadavia 1230 es una calle corta y que nunca pasa el barrendero. ¿Para que pagamos barrido y limpieza digo no? Ya hice reclamos en atención al vecino y aun no he tenido respuesta. Es un derecho que tenemos o dónde vivimos ¿en el campo? escribe Nelly.

VARIAS QUEJAS, UN SOLO LUGAR

"Calle French, entre De Dominicis y 25 de Mayo. Yuyal, basura y animales. Más de un año en estas condiciones, varios reclamos y nada" muestra Mirta.

#QuejaVecinal caño de agua pinchado bajo la calle forma un charco que rompe el mejorado en Rawson esquina Granaderos. Frente a Rawson 1686 Campana pic.twitter.com/FFQIBTfs8L — Daniel Trila (@dantrila) March 7, 2021

RECLAMO