Fue el lunes con menor cantidad de positivos en lo que va del año. Así, los casos activos crecieron a 178. En tanto, a nivel nacional se confirmaron 5.058 nuevos infectados y 241 fallecidos. La Secretaría de Salud municipal informó ayer 10 nuevos positivos de coronavirus en nuestra ciudad. Se trata de la cifra más baja para un lunes en lo que va del año (los domingos ya no se brinda parte local). De esta manera, Campana acumula ahora 6.476 casos totales desde que comenzó la pandemia, mientras que los casos activos volvieron a crecer porque ayer no se señalaron altas médicas: ahora son 178 los vecinos que se encuentran cursando la enfermedad. En cuanto a la evolución de los contagios, el promedio de los últimos siete días presentó ayer un leve descenso y se ubicó en 23,6, apenas por encima de la media mensual (22,7). A su vez, la Secretaría de Salud municipal no informó ayer nuevas muertes en la ciudad, por lo que el cuadro de situación de Campana quedó conformado por 6.476 casos totales que se dividen en 178 que se encuentran activos, 6.165 que se han recuperado y 133 que han fallecido. INFORME PROVINCIAL En su actualización de ayer a las 20:47 horas, la Sala de Situación Covid-19 del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires indicaba que nuestra ciudad acumula 6.842 casos totales desde que comenzó la pandemia. Es decir: 14 respecto al pasado sábado y 366 más que los señalados hasta el momento por la Secretaría de Salud municipal. A su vez, el reporte provincial mantiene a Campana con 137 víctimas fatales, cuatro más que las señaladas hasta el momento por el informe local (133). DISTRITOS VECINOS La Municipalidad de Zárate confirmó entre domingo y lunes 31 nuevos positivos y 41 altas médicas. De esta manera, su cuadro de situación presenta ahora 5.026 casos totales que se dividen en 413 que se encuentran activos, 4.465 que se han recuperado y 148 que han fallecido. Por su parte, en las últimas 48 horas, la Municipalidad de Escobar informó 38 nuevos contagios, 34 altas médicas y 2 decesos. Así, el distrito acumula 13.346 casos totales que se dividen en 1.487 que se encuentran activos, 11.400 recuperados y 459 fallecidos En tanto, en Exaltación de la Cruz se notificaron 3 positivos y 9 altas médicas entre domingo y lunes. Así, ahora presenta 1.531 casos totales que se dividen en 65 que se encuentran activos, 1.437 que se han recuperado y 29 que han fallecido. Finalmente, en Pilar se registraron 208 nuevos infectados entre domingo y lunes, además de 115 altas médicas y 6 decesos. Con estos números, el distrito acumula 21.288 casos totales, entre los que se cuentan 2.361 activos y 386 fallecidos. REPORTE NACIONAL El Ministerio de Salud de la Nación informó ayer 5.058 nuevos positivos de coronavirus en el país, que ahora acumula 2.154.694 casos totales desde que comenzó la pandemia. De esa cifra, 150.033 se encuentran activos. Además, la cartera sanitaria señaló 241 nuevas muertes (132 hombres, 106 mujeres y 3 personas que fueron cargada sin dato de sexo), por lo que las víctimas fatales en Argentina ascendieron a 53.121. De los 241 fallecidos confirmados este sábado, 130 se reportaron desde la provincia de Buenos Aires, 28 desde la Ciudad de Buenos Aires, 24 desde la provincia de Santa Fe y 15 desde Entre Ríos. En tanto, de los 5.058 nuevos positivos, 1.991 correspondieron a la provincia de Buenos Aires, que bajó del 40% del total nacional (39%), 693 a la Ciudad de Buenos Aires (14%), 492 a la provincia de Córdoba (10%), 289 a la de Santa Fe (6%) y 198 a la de Corrientes (4%). En cuanto a la evolución de los contagios a nivel nacional, el promedio de los últimos siete días en el país se ubicó en 6.096, mientras la media de fallecidos confirmados en los últimos siete días es de 149 actualmente. Finalmente, el reporte también indicó que 3.484 pacientes que se contagiaron Covid-19 se encuentran internados en unidades de terapia intensiva, al tiempo que señaló la ocupación de camas críticas, independientemente del diagnóstico del paciente, es del 54,5% a nivel nacional y del 59,5% en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

