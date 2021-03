"Queremos que nuestra ciudad tenga un desarrollo sustentable, construido desde la participación popular"

Gustavo Parravicini impulsó al Municipio a adherir a la "Agenda 2030" de la ONU, que tiene como objetivo el desarrollo sostenible en sus tres dimensiones: económica, social y ambiental. "Muchos municipios adhirieron y se encuentran trabajando en articulación con el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, lo que permite la aplicación de importantes programas", expresó. "Desde el Frente Grande de Campana aspiramos a que nuestra ciudad sea mucho más inclusiva en términos económicos, sociales, políticos y territoriales" expresó Gustavo Parravicini, presidente del espacio. A la vez que señaló "Creemos en la capacidad del Estado local como articulador de acciones que comprometan a toda la ciudadanía en un futuro acordado, y las herramientas existen, para trabajar hacia un modelo de desarrollo sustentable construido desde la participación popular". Sobre eso, explicó que existe la "Agenda 2030" impulsada por la ONU en la que reconocen que en la actualidad el mayor desafío mundial es la erradicación de la pobreza, afirman que sin lograrla no puede haber desarrollo sostenible alguno y proponen un plan de acción a favor de las personas y el planeta mediante el fortalecimiento de la paz universal y el acceso a la justicia. Plantea 17 Objetivos con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental. "Dado que la Argentina tiene una organización política federal y que los Municipios poseen un alto potencial para generar intervenciones de política con un impacto directo sobre la calidad de vida de la ciudadanía, cada ciudad puede adherir para trabajar en red con los estamentos nacionales", explicó Parravicini e impulsó a Abella que se sume a trabajar en ese sentido. "El único inconveniente que tiene nuestra ciudad es que el gobierno macrista local no quiere gestionar con los gobiernos Nacionales y Provinciales electos por los vecinos y vecinas de Campana" añadió, y continuó "Pareciera que el Intendente Abella solo quiere que seamos una comuna de Capital Federal, achicando así la ventana para llegar a programas y herramientas institucionales que mejoren la vida de los campanenses". Según lo establece el decreto de adhesión del Gobierno Nacional, se creó el responsable de coordinar las acciones necesarias para la efectiva implementación de la "Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible". Además insta a cada Municipio a definir sus propias metas de desarrollo Sostenible, en concordancia con las metas establecidas en el ámbito nacional y provincial, tendiendo a superar las brechas existentes entre las regiones de nuestro país. Al respecto, Parravi-cini explicó que "Muchos son los Municipios de la Provincia de Buenos Aires que han firmados Convenios de Asistencia Técnica y Financiera con el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS) a cargo de Victoria Tolosa Paz por ejemplo Azul, Chivilcoy, Lincoln, Tandil, Almirante Brown, Bragado, Junín, Lanús, y Vicente López, entre otros". Para finalizar reflexionó "Queda claro que la gestión Abella esconde y le niega la posibilidad a los vecinos de nuestra ciudad de participar en estas políticas públicas emanadas en la ONU, también que no respetan el voto popular que puso en manos del FDT el Gobierno Nacional y el Provincial, si fuera de otra manera no tendrían inconvenientes en sentarse con las autoridades de estos espacios de gobierno a gestionar, nuevas herramienta que seguramente mejorarían nuestras capacidades pos pandemia".





