SE VA

El presidente Alberto Fernández admitió que la ministra de Justicia, Marcela Losardo, le transmitió su idea de dejar el Gabinete, y dijo que su salida "es una cuestión de tiempo y de ver un reemplazante" para el cargo. "Marcela me planteó su idea de dejar el gobierno", subrayó Fernández, y explicó que la funcionaria nacional considera que "el tiempo que viene necesita otra actitud". "Lo que creo es que Marcela está agobiada. El colmo es que (Carlos) Stornelli diga que la llamó para solidarizarse y ella no lo conoce, no tiene su teléfono", afirmó el jefe de Estado. A su entender, ella no viene de la política y por eso le resulta "desgastante" la función pública.

SIN CAMBIOS

El dólar blue arrancó la semana sin cambios y cotizó a $144 vendedor, mientras el "ahorro", el que contiene una carga impositiva del 65%, superó la barrera de los $158. El denominado dólar al que acceden los pequeños ahorristas mediante compras por homebanking se mantiene como el más caro del mercado, más de $14 por encima del que se negocia en forma informal. El dólar "ahorro" cerró este lunes, según el promedio del Banco Central, en $89,756 para la punta compradora y a $95,997 para la

vendedora. Sin embargo, si se tienen en cuenta los recargos del impuesto PAIS y del 35% que se pueden deducir de Ganancias se ubicó en $158,40, lo que significó un avance de 53 centavos respecto del viernes.

DESACELERACIÓN

El costo de vida de los trabajadores argentinos asalariados aumentó 3,7% mensual en febrero, por lo que mostró una desaceleración respecto de los meses previos. Así se desprende del informe del Instituto Estadístico de los Trabajadores, que depende de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) y es apoyado por unos 50 gremios de la CGT y la CTA. "Hubo una desaceleración ligera después del 4,3% de diciembre y el 4% de enero", dice el informe difundido en la tarde de este lunes. Así, en el primer bimestre la inflación acumulada fue del 7,8%, en tanto que en los últimos doce meses fue del 40,9%, señala el estudio. El IET mide el impacto de la inflación sobre el costo de vida de los trabajadores asalariados sindicalizados, a diferencia del Indec que releva precios de la economía en general y formula un dato mensual.

CHOQUE CON VACUNAS

El ministro de Salud de Corrientes, Ricardo Cardozo, sufrió una descompensación y se accidentó cuando se dirigía a la ciudad de Goya, con vacunas contra el Covid-19 en el baúl de su automóvil. Cardozo trasladaba personalmente las vacunas destinadas a Goya en el marco del Plan de Vacunación contra el Covid-19 que la Provincia lleva adelante en el interior Provincial. En ese sentido, se informó que con "celeridad se tomaron las medidas necesarias para proteger las vacunas". Luego del accidente, el Ministerio de Salud Pública de Corrientes se encargó de completar el traslado de las dosis. De acuerdo a voceros provinciales, Cardozo llevaba las vacunas porque iba en una "misión oficial" a Goya, donde en los últimos días se produjo un rebrote de coronavirus. Además, indicaron que junto al funcionario iba dentro de la comitiva otro vehículo con más dosis.

ANULADAS

El juez Edson Fachin, del Supremo Tribunal Federal, anuló este lunes todas las condenas en Curitiba, estado de Paraná, del ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva relacionadas con la Operación ´Lava Jato´. Con la decisión, el ex mandatario recupera sus derechos políticos y podría participar en los comicios de 2022. Fachin declaró "incompetente" al tribunal federal de Curitiba, que en el pasado tuvo al juez y ex ministro de Justicia de Jair Bolsonaro, Sergio Moro, como titular, en los casos del triplex Guarujá, una hacienda en Atibaia y las donaciones del Instituto Lula. "Con la decisión se declararon nulas todas las decisiones dictadas por el Juzgado XIII Federal de Curitiba y se determinó el envío de los respectivos expedientes a la Sección Judicial del Distrito Federal", dice una nota de prensa de la oficina de Fachin.