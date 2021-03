P U B L I C



Se trata del proyecto que impulsa Sergio Massa. Los cambios serán retroactivos a enero, por lo que en aquellos casos que corresponda se realizarán reintegros. En vísperas del comienzo del debate en torno al proyecto de reforma del impuesto a las Ganancias, se confirmó que el oficialismo aceptó la propuesta para que el aguinaldo no se vea alcanzado por el tributo, en tanto que los cambios serán retroactivos a enero, por lo que en aquellos casos que corresponda se realizarán reintegros. El proyecto que elevará a 150.000 pesos brutos el mínimo no imponible de Ganancias será tratado este martes a las 15:00 en un plenario conjunto de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y Legislación General. En esta primera jornada de debate expondrán y defenderán la iniciativa el ministro de Trabajo, Claudio Moroni; la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont; y el secretario de Política Tributaria, Roberto Arias. Con un ojo en los desafíos electorales venideros, la coalición opositora de Juntos por el Cambio dio algunas señales a favor del proyecto, aunque todavía no sentó una posición unificada. En aquellos casos en que se hayan realizado retenciones de Ganancias en los primeros tres meses del año y que de acuerdo a las nuevas escalas que rigen para 2021 no deberían haberse producido, se realizará el reintegro con el sueldo de abril. La semana pasada, Massa se había reunido con jefes sindicales de la Confederación General del Trabajo, quienes se mostraron satisfechos por la voluntad política del oficialismo de avanzar con una reforma del impuesto a las Ganancias, pero le alcanzaron al tigrense un pliego de demandas, la mayoría vinculadas a exenciones. Por ejemplo, que no sean comprendidos en el tributo el aguinaldo, las horas extras, los viáticos, los adicionales por zona desfavorable o por trabajo insalubre o peligroso, el plus por trabajar feriados y días no laborables. Por ahora, el Ministerio de Economía y la AFIP dieron luz verde a que no se realicen deducciones de Ganancias al Salario Anual Complementario (aguinaldo), a los viáticos y al llamado "plus patagónico", en tanto que queda abierta la puerta para que algunos de los otros ítems puedan sumarse a las exenciones.



Diputados:

Confirman que el aguinaldo estará exento en el impuesto a las Ganancias

