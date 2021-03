Efemérides del día de la fecha, 9 de Marzo

DÍA INTERNACIONAL DEL DJ

Impulsado por la fundación "World DJ Fund" y la ONG "Nordoff Robbins Music Theraphy" y celebrado desde el año 2002, en este día se homenajea a los dj por su trabajo a la vez que se pone en valor el mismo; a su vez, tiene el objetivo de que los dj donen dinero a organizaciones benéficas vinculadas al tratamiento de enfermedades tanto en niños como en adultos.

RIVER SE CONSAGRA CAMPEÓN DEL CAMPEONATO DE PRIMERA DIVISIÓN 1985/86

Hace 35 años River goleaba 3 a 0 a Vélez Sarsfield y, a cinco fechas de finalizar el torneo, se consagraba campeón del Campeonato de Primera División 1985/86. Así, "El Millonario" rompió una racha de cinco años sin salir campeón puesto que la última vez que dio la vuelta olímpica fue en el Torneo Nacional 1981. El equipo dirigido por Héctor Veira e integrado por Nery Pumpido, Jorge Gordillo, Oscar Ruggeri, Américo Gallego, Luis Amuchástegui y Enzo Francescoli, debutó con un triunfo 1 a 0 frente a Temperley con gol de Amuchástegui. En las dos siguientes fechas, Francescoli le dio la victoria al Club contra Instituto de Córdoba y Huracán. Sin embargo, frente a Unión de Santa Fe el equipo tuvo que conformarse con el empate.

A lo largo del campeonato, "La Banda" tuvo una actuación impecable que se evidenció con 23 triunfos, 10 empates y 3 derrotas. Siendo éstas últimas contra Independiente (1 a 0 con gol de José Percudani), Ferro Carril Oeste (2 a 1 con goles de Esteban Fernando González) y Deportivo Español (1 a 0 con gol de José Luis Rodríguez). A cinco fechas de finalizar el torneo, el conjunto de Veira se impuso 3 a 0 contra Vélez con goles de Héctor Enrique, Néstor Gorosito y Francescoli. Cabe destacar que "El Príncipe" fue el goleador del campeonato con 25 goles; asimismo, ese año, River se consagró campeón de la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental. "Era un equipazo. Era casi todo de selección. Fabricó campeones del mundo como Pumpido, Ruggeri y Enrique. Y ya tenía dos que lo habían sido como Américo Gallego y Norberto Alonso. Tenía de todo" expresó Amuchástegui al diario cordobés "La Voz".

"SOMEDAY" LLEGA AL PUESTO NÚMERO 1 DEL "BILLBOARD HOT 100"

Un día como hoy en el año 1991, el sencillo "Someday" de Mariah Carey destronaba a "All the man that I need" de Whitney Houston del puesto número 1 del "Billboard hot 100". Perteneciente al álbum "Mariah Carey" (1990) y compuesta por la cantante estadounidense junto a Ben Margulies, la canción fue la tercera de Carey en posicionarse en lo más alto de la lista: "esta era una de mis canciones favoritas cuando la escribía para mi demo. Recuerdo escucharla una y otra vez en el metro después de las sesiones de estudio".