Mi amigo "El Camachuelo", car-podacus camachuelo rojo mexicano, gorrión mexicano, pinzón mexicano, haemor-hous mexicano, ave paseriforme de la familia fringidale propia de América del Norte, pero de ése no es de quien quiero hablar, si bien él los cría detrás de su negocio de Sivori entre Chiclana y Pueyrredón, es Horacio Medina de 61 años (32 de verdulero) que si bien es primer vocal de C.D. de Asociación de Canaricultores "Rollers" en Campana, su medio de vida está detrás de las verduras y frutas que tiene como socia a su señora Liliana Grassi, hija del "Colorado" no hace mucho fallecido con quien me unía su amistad a través de nuestros gustos por los pájaros silvestres cantores también de ver jugar a la pelota en los potreros de barrio. Yo fui entrenador de dos de sus hijos ("Pacholo" y "Latita"). Volviendo a Horacio, es papá de 4 hijas ("chancletas") de 37, 36, 29 y 26 años y 8 nietos y nietas desde 18 años hasta el último de 3 años por ahora, se ve que su familia hace honor al gorrión en nuestra ciudad. Futbolísticamente nunca le hizo honor a las plumas, equivocadamente eligió las cerdas y andar entre los charcos en vez de los árboles. Bueno, algún defecto tenía que tener. Como buen hijo que es y siempre fue tiene respeto por su papá (que tiene plumas negras como los cuervos). No te enojes Horacio es una chanza! Es una alegría para mí hacerles conocer a una buena persona honesta y leal que no se encuentran muchos en nuestra sociedad. El hijo mayor (Antuán) de mi hijo menor (Fede) cuando pasa frente a la verdulería le grita "-Chau Camachuelo"! y con sus 2 añitos por el esfuerzo sonoro realizado algunas plumitas negras se le escapan debajo de su camiseta azulgrana.



Hoy Le Toca A...

Mi amigo "El Camachuelo"

Por Hugo Del Teso

