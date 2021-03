Guillermo Horrisberger

Sin distinción de sexos, es el tercero en incidencia (luego del cáncer de mama y del cáncer de próstata) y es la 2º causa de muerte por cáncer en nuestro país. Pero lo más importante es que es prevenible. Según la OMS El cáncer ideal para Prevención debe cumplir ciertas características. 1. El cáncer debe tener una alta prevalencia e incidencia. 2. Debe tener consecuencias clínicas serias en términos de morbilidad, mortalidad y costos. 3. Debe ser posible detectar y estudiar su fase preclínica. 4. Debe existir un tratamiento efectivo para la enfermedad temprana. 5. Deben existir métodos que sean: a) capaces de detectar la enfermedad en una fase preclínica. b) efectivos (sensibles y específicos) c) simples y baratos d) aceptados por los pacientes Actualmente se cuentan con diversos métodos de detección, muchos no tan económicos y se debe lograr mayor aceptación por partes de los pacientes. Los métodos de pesquisa y vigilancia del CCR reducen la incidencia y la mortalidad del C.C.R. Es fundamental recomendar la consulta médica a todas las personas en las siguientes situaciones: - Varones y mujeres mayores de 50 años, aunque no tengan síntomas ni antecedentes familiares. - Las personas con enfermedad inflamatoria intestinal (sin importar su edad). - Todas las personas que, aunque no tengan síntomas, tengan antecedentes personales o familiares de pólipos o cáncer colorrectal (sin importar su edad). Los estudios de detección recomendados son: - Test de sangre oculta en materia fecal inmunoquímico: diversos estudios demostraron que el cribado con el test de guayaco (SOMF-Q) anual o bienal reduce la mortalidad por CCR en un 16% y la incidencia en un 20% y un 17%, respectivamente. Los tests de SOMF-I, basados en una reacción antígeno-anticuerpo que detecta específicamente hemoglobina humana, han experimentado un gran desarrollo en los últimos años con mayor sensibilidad y especificidad en la detección de adenomas y cánceres tempranos y son más sencillos de realizar para los pacientes. - Colonoscopía: es el método de elección, es diagnóstico y terapéutico. Como contras presenta el requerimiento de sedación, preparación colónica, no es económico y requiere entrenamiento para realizarlo. - Radiografía de colon por enema de bario, prácticamente en desuso por incomodidad de los pacientes y en caso de presentar un hallazgo patológico requerirá una colonoscopia. - Colonoscopia virtual: Una reconstrucción virtual de múltiples cortes tomográficos. Este estudio requiere preparación del intestino, se realiza sin sedación y ante algún hallazgo patológico requerirá una colonoscopía. - Test de ADN en materia fecal: se investigan las alteraciones genéticas (ADN) en las células que se encuentran en las heces. No está universalmente aceptado ni es utilizado en programas poblacionales de prevención del CCR. Resulta una alternativa promisoria para el futuro. - Cápsula endoscópica: Requiere preparación del intestino y no permite la toma de biopsias. Aunque tiene potencial todavía su desempeño en el diagnóstico es marcadamente inferior en comparación con la colonoscopia. No se aconseja aún en programas de prevención del CCR. Como conclusión, el mejor método de pesquisa que existe es el que podamos realizar. Dr. Guillermo Horrisberger, Cirujano General, Endoscopia Digestiva (MP 58749 - MN 117315) - Centro Médico Rawson - cmrawson.com.ar - Tel. 03489-290440 / Whatsapp: 03489-555606

NotiCMR:

Mes de concientización del cáncer de colon

Por Dr. Guillermo Horrisberger

