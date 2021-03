10 recomendaciones para un sueño reparador

P U B L I C



Especialistas en sueño de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria brindan 10 consejos para dormir mejor: - Mantener una rutina de sueño: acuéstese y levántese a la misma hora cada día. - Intentar mantener el ritmo de luz de día y oscuridad de noche: Trate de mantener el ritmo de luz (de día) y oscuridad de noche, atenuando las luces cuando comienza a oscurecer. Use luz roja (que no modifica la secreción de melatonina) en caso de que no le fuera posible cambiar estos hábitos de luz intensa a la mañana, oscuridad de noche. - Mantener condiciones ambientales adecuadas para dormir: Ventile y mantener una temperatura confortable en su habitación entre 22 a 24 grados. Use la ropa de cama solo cuando se va a acostar. - Evitar el uso excesivo de pantallas: Deshágase de las distracciones que tenga en la habitación: ruidos, luces brillantes, un televisor, celulares o computadora. Limite la exposición a la información de la pandemia. No se exponga a noticias justo antes de acostarse. - Abstenerse del consumo excesivo de estimulantes: la cafeína, nicotina, bebidas cola, té o mate, entre otras, pueden hacer difícil iniciar o mantener el sueño. Tampoco utilice el alcohol para conciliar el sueño, al contrario de lo esperado, disminuirá su calidad de sueño. - Cuidado con las comidas: No realice comidas y bebidas abundantes a altas horas de la noche, esto puede fragmentar su sueño generando una noche con mala calidad del mismo. Consuma comidas ricas en triptófano por la noche (kiwi, banana, leche, entre otros). Disminuya también la cantidad de líquido que consume hacia el final del día. - Siesta ¿sí o no? Si opta por una siesta, que dure 30 minutos y preferentemente semisentado en un sillón. No duerma una siesta después de las 3:00 p.m. - No automedicarse: No se automedique ni modifique las dosis de los medicamentos para dormir. El tratamiento con medicamentos para dormir debe ser indicado y supervisado por un médico. - Hacer ejercicio: Realice actividad física en forma regular, y evitarla a partir de las 18 hs. - Consulte: Visite a su médico si continúa teniendo problemas para dormir.

Imagen ilustrativa.



Autoras: Dra. Mirta Coronel, Neumonóloga (MP: 4230), Comité ejecutivo sección Sueño, Oxigenoterapia y Asistencia Ventilatoria de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, especialista en Sueño, Jefa Unidad de Sueño y VMNI Hospital Ángel C. Padilla, Tucumán; Lic. Andrea Herrera Bruno, Psicóloga (MP 2383), Ref. Epidemiológico Hospital Ángel C. Padilla.

10 recomendaciones para un sueño reparador

