Breves: Deportivas

MILLA: NUEVO COMPAÑERO El próximo fin de semana comenzará la temporada 2021 del Súper TC2000 y, ayer, el Renault Sport Castrol Team completó su formación al anunciar a Tomás Cingolani como su cuarto piloto. Así, el joven de 9 de Julio será compañero de equipo del campanense Matías Milla y también de Leonel Pernía y Damián Fineschi. Hoy, en la previa al arranque del campeonato, se realizaría la presentación oficial de la escuadra dirigida por Marcelo Ambrogio.



ABIERTO DE CHILE Después de los torneos que se disputaron en Córdoba y Buenos Aires, la gira latinoamericana del ATP Tour continúa esta semana en Santiago de Chile, donde se está disputando un nuevo certamen. Ayer, en el último día de la clasificación, el argentino Sebastián Báez consiguió su lugar en el cuadro principal al vencer a su compatriota Nicolás Kicker. En cambio, Renzo Olivo y Agustín Velotti no pudieron superar la tercera y última ronda de la Qualy. Además, este lunes también comenzó a desarrollarse el main draw y esta primera jornada dejó saldo de uno y uno para nuestro país: el rosarino Facundo Bagnis venció 6-7, 6-2 y 6-3 al italiano Marco Cecchinato, mientras el correntino Leonardo Mayer cayó 6-2 y 6-4 ante el portugués Pedro Sousa. La primera ronda de este ATP 250 se completará hoy con la presencia de otros cinco argentinos: Federico Coria se medirá con el italiano Gianluca Mager; Federico Delbonis, con el español Jaume Munar; Francisco Cerúndolo, ante el eslovaco Andrej Martín; Juan Manuel Cerúndol, ante el chileno Gonzalo Lama; y Sebastián Báez contra el danés Holger Vitus Nodskov Rune. PODOROSKA, EN GUADALAJARA La rosarina Nadia Podoroska es la primera preclasificada en el Torneo WTA que se desarrollará esta semana en Guadalajara, México. Por la primera ronda se medirá con la local Giuliana Olmos. Ayer, en tanto, debutó en el certamen de Dobles: en pareja con la española Sara Sorribes venció a la dupla conformada por la española Larra Aruabarrena y la polaca Katarzyna Piter por 5-7, 6-4 y 10-8. DJOKOVIC: UN Nº 1 RECORD El serbio Novak Djokovic suma ahora 371 semanas como número 1 del mundo y, de esa manera, superó el récord de 370 que ostentaba el suizo Roger Federer, quien esta semana volverá a jugar en el Abierto de Doha (Qatar) después de trece meses de inactividad. SAN LORENZO, A CUARTOS Anoche, San Lorenzo de Almagro derrotó 75-70 a Franca de Brasil y se aseguró un lugar entre ocho mejores de la Basketball Champions League Américas al adjudicarse la Zona C. Así, además, se transformó en el segundo equipo argentino clasificado a la próxima instancia, dado que Quimsa de Santiago del Estero también tiene su boleto confirmado. Por su parte, Instituto de Córdoba cayó ayer 78-77 con Flamengo en Brasil, de donde regresa con saldo de 1-1 (había vencido a Minas) y con sus chances intactas para buscar su clasificación en la última ventana que disputará como local. NBA: ALL STAR GAME Con actividades limitadas y apretadas en una sola jornada por la pandemia de coronavirus, el domingo se celebró el Juego de las Estrellas 2021 de la NBA: el Team Lebron James venció 170-150 al Team Kevin Durant; el griego Giannis Antetokounmpo se llevó el premio MVP (Jugador Más Valioso); Stephen Curry ganó el concurso de lanzamientos triples; y Anfernee Simons fue el vencedor de un devaluado Torneo de Volcadas.

9 de Marzo de 2021

