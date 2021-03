Anoche, el Millonario cayó 1-0 ante el Bicho, que logró su primer triunfo de la Copa 2021. Además, Racing venció 1-0 a Rosario Central. El domingo, Boca cortó el andar perfecto de Vélez con una contundente goleada 7-1. La cuarta fecha de la Copa 2021 de la Liga Profesional de Fútbol concluyó anoche con un resultado que sorprendió: después de su contundente coronación en la Supercopa Argentina, River Plate cayó 1-0 como local frente a Argentinos Juniors. El Millonario sufrió así su segunda derrota en el certamen y quedó en el 6º puesto de la Zona 1 con 6 unidades, mientras el Bicho (que se impuso con un gol de Gabriel Florentín en tiempo adicionado) logró su primera victoria y cortó una racha de tres caídas en fila. Ayer, además, Racing Club se recuperó del 0-5 de la final de la Supercopa Argentina y también consiguió su primer triunfo del torneo al vencer 1-0 a Rosario Central con un tanto de Enzo Copetti (ex Atlético de Rafaela). La Academia no contó con el campanense Leonardo Sigali (lesionado), pero llegó a 5 unidades y quedó en la 7ª posición. El domingo, Boca Juniors dio la nota al golear 7-1 a Vélez Sarsfield, que llegó a este compromiso con tres victorias en tres presentaciones. De esta manera, la cima de las posiciones de la Zona 2 tiene a Independiente, Lanús y Vélez con 9 puntos, mientras el Xeneize se ubica un escalón por debajo con 8. Otro que goleó el domingo fue Estudiantes de La Plata: le ganó 5-0 a Arsenal de Sarandí y no le pierde pisada a Colón, el único equipo con puntaje perfecto en el certamen. Así, ahora, el Sabalero lidera la Zona 1 con 12 puntos, mientras el Pincha es segundo con 10. Y el próximo sábado se enfrentarán en Santa Fe. Los demás resultados de esta cuarta fecha fueron: Newells 1-2 Independiente, Central Córdoba (SdE) 1-1 Banfield, Godoy Cruz 3-1 Platense, Sarmiento (J) 1-1 Talleres, Colón 2-1 Aldosivi, Lanús 2-1 Atlético Tucumán, San Lorenzo 1-1 Huracán, Patronato 0-1 Unión y Gimnasia (LP) 1-1 Defensa y Justicia. La próxima jornada tendrá un duelo que se robará todas las miradas: el súperclasico entre Boca y River se jugará el domingo desde las 18.00 en La Bombonera.

EL BICHO FESTEJÓ CON UN GOLAZO DE FLORENTIN EN TIEMPO ADICIONADO.



Liga Profesional:

Argentinos sorprendió a River

