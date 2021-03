P U B L I C



CAMPANENSES DE PRIMERA El delantero Diego Dorregaray fue titular en Deportivo Cuenca, que perdió 1-0 como visitante frente a Manta por la tercera fecha de la Serie A de Ecuador. Sin embargo, "Fonito" no completó los 90 minutos, dado que vio la roja a los 24 del ST. Por su parte, Adrián Martínez no estuvo en la convocatoria de Libertad, que cayó 2-1 ante 12 de Octubre por la sexta fecha del Apertura de Paraguay. En Grecia, por la 25ª fecha de la Superliga de ese país, Joaquín Arzura no fue parte de la victoria de Panetolikos, que superó 1-0 a Volos. Mientras Nazareno Solís fue otro jugador campanense que vio la roja este fin de semana después de diez minutos intensos para el OFI Creta: ingresó a los 23 del ST, cuatro minutos después generó el penal que derivó en el transitorio 2-2, estuvo cerca de anotar el 3-2 a los 30´ (el arquero tapó su definición) y a los 33 fue expulsado por una reacción infantil. Finalmente, su equipo perdió 3-2 ante Larisa y se quedó sin técnico (acumula nueve derrotas en fila y cayó al antepenúltimo lugar de la tabla).



COPA LIBERTADORES 2021 Con tres partidos de ida hoy comienza la segunda ronda de la Fase Previa de la Copa Libertadores de América. Jugarán Wandereres de Uruguay vs Bolívar de Bolivia, Santos de Brasil vs Deportivo Lara de Venezuela y Unión Española de Chile vs Independiente del Valle de Ecuador. Un solo equipo argentino participa de esta Fase Previa: San Lorenzo, que mañana debuta como visitante frente a Universidad de Chile. GOLEARON LAS XENEIZES La Copa Libertadores Femenina se está disputando en nuestro país: son 16 equipos divididos en cuatro zonas, cuyos partidos se disputan en los estadios de Vélez Sarsfield y Deportivo Morón. Ayer volvió a salir a la cancha Boca Juniors, que goleó XXX a Deportivo Trópico de Bolivia y suma ahora cuatro puntos (en el debut igualó 1-1 con Santiago Morning de Chile). Su último compromiso de esta primera fase será el jueves frente a Sociedade Esportiva Kindermann de Brasil. El otro equipo argentino que participa de la competencia es River Plate, que en el debut empató 0-0 con Sol de América y hoy se enfrentará contra Independiente Santa Fe de Colombia (en la primera fecha goleó 4-0 a Atlético Sport Club de Venezuela). PRIMERA B METRO La primera fecha del Torneo Apertura 2021 de la Primera B se cerró el domingo con el empate 1-1 entre Colegiales y Justo José de Urquiza. Mientras el duelo Comunicaciones vs Deportivo Merlo quedó postergado. Flandria, Sacachispas y UAI Urquiza arrancaron con victoria y son los líderes del certamen. PRIMERA C Ayer se completó la programación de la primera fecha del Torneo Apertura 2021 con dos partidos: Argentino de Merlo venció 2-1 al ascendido Claypole, mientras Berazategui derrotó 1-0 como local a Lamadrid. Quedó postergado el duelo entre Central Córdoba de Rosario y Atlas. El campeonato arrancó con cinco líderes: Excursionistas, Midland, Laferrere, Argentino (M) y Berazategui.

Breves: Fútbol

9 de Marzo de 2021

