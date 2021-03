Breves: Fútbol Internacional

CHAMPIONS LEAGUE Este martes se definirán los primeros dos clasificados a los Cuartos de Final. Por un lado, Juventus recibirá en Italia a Porto con la necesidad de revertir la derrota 2-1 de la ida en Portugal. Y por el otro, Sevilla de España la tendrá todavía más complicada ante Borussia Dortmund: debe remontar como visitante la caída 3-2 que sufrió en condición de local. Ambos encuentros comienzan a las 17.00 (hora argentina). Mañana miércoles será el turno de Paris Saint Germain (4) vs Barcelona (1) y de Liverpool (2) vs Leipzig (0).



INTER SIGUE FIRME En el cierre de la 26ª fecha de la Serie A de Italia, Inter venció ayer 1-0 a Atalanta y recuperó los seis puntos de ventaja sobre Milan, que el domingo había superado 2-0 como visitante a Hellas Verona. En esta 26ª jornada se registraron cuatro gritos argentinos: Adolfo Gaich hizo su debut goleador en Benevento (igualó 1-1 con Spezia); Roberto Pereyra marcó en la victoria de Udinese (2-0 a Sassuolo); Joaquín Correa había adelantado a Lazio ante Juventus, pero la Vecchia Signora se terminó imponiendo 3-1; y Lucas Martínez Quarta señaló su primer gol en Fiorentina, en el empate 3-3 con Parma. CAYÓ EL LEEDS Ayer concluyó la 27ª fecha de la Premier League con derrota de Leeds United, que perdió 2-0 como visitante ante West Ham. Así, el equipo de Marcelo Bielsa se empieza a alejar del lote de los ocho primeros (está 11º con 35 puntos). La cima es del Manchester City, que el domingo cayó 2-0 en el clásico ante el Manchester United y cortó una racha de 21 victorias consecutivas (15 de ellas habían sido en el campeonato inglés). Igualmente, los dirigidos por Pep Guardiola todavía cuentan con 11 puntos de ventaja sobre los Diablos Rojos. DERBY IGUALADO Por la 26ª fecha de La Liga de España, Atlético Madrid y Real Madrid empataron 1-1 y eso provocó que se redujeran las distancias en la cima. Ahora, el equipo de Diego Simeone suma 59 puntos (con un partido menos) y solo cuenta con tres de ventaja sobre Barcelona (56), que el sábado le había ganado 2-0 al Osasuna. En esta jornada solo hubo un gol argentino: Guido Carrillo le dio la victoria al Elche, que venció 2-1 a Sevilla y se escapó de la zona de descenso. MESSI VOTÓ; GANÓ LAPORTA El pasado domingo se celebraron las elecciones en el FC Barcelona para definir al reemplazar del renunciado Josep María Bartomeu. Y el ganador de los comicios fue Joan Laporta, quien fuera Presidente de la entidad catalana en el período 2003-2010. Su máximo desafío en el corto plazo será la continuidad (o no) de Lionel Messi, quien participó por primera vez de una elección Blaugrana y emitió su voto en el Camp Nou junto a su hijo Thiago. "Me veo capaz, por el cariño que nos tenemos, de tener una conversación con él para ayudarle a decidir y que sea lo mejor para el Barça y para él", había señalado Laporta al respecto antes de los comicios. Después de la victoria que obtuvo con el 54% de los votos fue más allá: "Ojalá que sirva para que Messi siga, es lo que queremos".

Breves: Fútbol Internacional

9 de Marzo de 2021

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar