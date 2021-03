Nueva marcha de los "Pañuelos Amarillos" hacia la Fiscalía Correccional Nº1

Reclamaron que la Justicia acelere las causas vinculadas a abusos infantiles mediante la entrega de un petitorio. En el Día Internacional de la Mujer, vecinas agrupadas en el movimiento de "Pañuelos Amarillos" se movilizaron desde el Parque Urbano hasta la Fiscalía Correccional Nº1 para exigir celeridad en el tratamiento de las causas relacionadas con abusos infantiles. "Vamos a presentarnos en tribunales para llevarles las causas que tendrían que estar allá pero por las que nunca nos llaman", expresó Agostina Galinelli, una de las integrantes del movimiento en Campana. "Queremos que los expedientes no duerman". Pañuelos Amarillos es una organización que busca visibilizar las causas por abuso infantil y acompañar a las familias de las víctimas brindando contención y asesoramiento. Durante los últimos meses, el grupo viene realizando manifestaciones periódicas para intentar movilizar a la Justicia. Sin embargo, el avance parece ser lento. "Sabemos que en la semana llamaron a una sola mamá de todas las que somos. Tenemos diez casos, pero sabemos que hay muchos más", señaló Agostina. Y añadió: "Lamentablemente cada día hay más casos. En el último mes salieron en los medios tres o cuatro. Hay de todo y con los chicos juegan un montón no solo los abusadores sino también el poder judicial". Por su parte Rita García de Infancia Robada cuestionó que hay "causas que están hace mucho tiempo y creemos que están dormidas". "Venimos a pedir a quien corresponda una respuesta", dijo la referente. "De acuerdo a las respuestas volveremos con todo el grupo". Además, adelantó que Pañuelos Amarillos Campana prepara "una reunión con todos aquellos padres de niños abusados o adultos que han sido abusados en su niñez para poder coordinar acciones y ayudarlos sobre dónde y cómo pedir ayuda". "También queremos invitar a aquellas personas que quieran sumarse para trabajar y apoyarnos en defensa de los derechos de los niños", expresó García. Un tema -sostuvo- "que hace años no se hablaba, se ocultaba".









